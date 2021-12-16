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ТБ-кулінар дав рецепт шоколадних пряників до Дня святого Миколая, від яких діти будуть у захваті

Автор: Юлія Бойко

Підготуйтеся до святкування Дня святого Миколая заздалегідь. Спечіть оригінальні і смачні шоколадні пряники, які стануть відмінним подарунком для малюків. А ще ними можна прикрасити ялинку, щоб потім кожен раз перед чаюванням зривати смачну "іграшку"

Рецептом смаколиків поділився Алекс якутов - шеф-кухар реаліті "Пекельна кухня" на "Новому каналі".

Для того, щоб приготувати пряники, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • чорного шоколаду - 130 г
  • вершкового масла - 50 г
  • какао - 20 г
  • пшеничного борошна - 120 г
  • розпушувача - пів чайної ложки
  • цукру - 70 г
  • яєць - 1 шт.
  • цукрова пудра для обсипання

Також бажано відшукати кілька крапель м'ятного екстракту.

Як готувати шоколадні пряники

Розтопіть шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Окремо з'єднайте борошно, какао та розпушувач.

Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни.

У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м'ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто.

Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник.

З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть.

Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.

Раніше ми писали про те, що подарувати дітям в День святого Миколая замість солодощів і цукерок.

Читайте також, чому в це свято подарунки кладуть під подушку і в шкарпетки.

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День Святого Николая