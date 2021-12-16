ТБ-кулінар дав рецепт шоколадних пряників до Дня святого Миколая, від яких діти будуть у захваті

Підготуйтеся до святкування Дня святого Миколая заздалегідь. Спечіть оригінальні і смачні шоколадні пряники, які стануть відмінним подарунком для малюків. А ще ними можна прикрасити ялинку, щоб потім кожен раз перед чаюванням зривати смачну "іграшку"
Рецептом смаколиків поділився Алекс якутов - шеф-кухар реаліті "Пекельна кухня" на "Новому каналі".
Для того, щоб приготувати пряники, вам знадобляться такі інгредієнти:
Також бажано відшукати кілька крапель м'ятного екстракту.
Розтопіть шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
Окремо з'єднайте борошно, какао та розпушувач.
Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни.
У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м'ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто.
Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник.
З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть.
Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.
Раніше ми писали про те, що подарувати дітям в День святого Миколая замість солодощів і цукерок.
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