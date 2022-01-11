Тяжесть в желудке: нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников

После новогодних праздников многие ощущают вялость, усталость, тяжесть в желудке… Так и хочется "скинуть балласт" лишних еды и напитков, с которыми переборщили за время многочисленных застолий с родными и друзьями.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании в Instagram предложила попробовать для очищения всего организма простой детокс-чай, который использовался еще в Аюрведе.
Аюрведа – это древняя система индийской медицины, ее также называют матерью любой медицины.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Поместите чай и все специи в чайник, залейте полулитром кипящей водой.
2. Оставьте настояться на 5 минут, перелейте в чашки через сито и сразу же пейте.
3. Снова залейте чайник кипящей водой, оставьте настояться чуть дольше, перелейте в чашку и пейте в течение дня.
4. Можно повторить заварку еще несколько раз.
Внимание: о противопоказаниях к употреблению отдельных трав проконсультируйтесь со своим врачом.
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