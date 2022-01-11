Тяжкість у шлунку: нутріціолог розповіла, як почистити організм після свят

Після новорічних свят багато хто відчуває млявість, втому, тяжкість у шлунку. Так і хочеться "скинути баласт" зайвих їжі та напоїв, з якими переборщили за час численних застіль із рідними та друзями.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram запропонувала спробувати для очищення всього організму простий детокс-чай, який використовувався ще в Аюрведі.
Аюрведа – це давня система індійської медицини, її називають матір'ю будь-якої медицини.
Чай для детоксикації (фото: instagram.com/biotorium)
Інгредієнти:
Приготування:
1. Помістіть чай і всі спеції в чайник, залийте півлітром окропу.
2. Залишіть настоятися на 5 хвилин, перелийте в чашки через сито і відразу ж пийте.
3. Знову залийте чайник окропом, залиште настоятися трохи довше, перелийте в чашку і пийте протягом дня.
4. Можна повторити заварювання ще кілька разів.
Увага: щодо протипоказаннь до вживання окремих трав проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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