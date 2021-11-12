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Уберите эти продукты и начнете худеть: как легко перейти на здоровое питание

Автор: Ольвия Агаркова

Первый этап смены питания и перехода на здоровый рацион - это новые пищевые привычки и отказ от старого набора продуктов.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы мягко перейти на здоровый рацион и начать худеть.

Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы точно на 50% победите лишний вес.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Картофель фри и картофельные чипсы
2. Сладкие напитки
3. Белый хлеб
4. Батончики (сладкие)
5. Большинство фруктовых соков
6. Выпечка/печенье/торты
7. Некоторые виды алкоголя
8. Мороженое
9. Пицца
10. Кофейные напитки с добавками
11. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара

Эти пункты кажутся очень простыми и понятными, но все ли их выполняют? Иногда не нужен даже план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Худшие продукты для похудения - это нездоровая пища с высокой степенью переработки. Эти продукты обычно содержат добавленный сахар, рафинированную пшеницу и нездоровые жиры.

Если вы не уверены, здоровая или нездоровая пища, прочтите этикетку .

Также не забывайте учитывать размеры порций. Некоторые здоровые продукты , такие как орехи, сушеные фрукты и сыр, высококалорийны, их очень легко съесть и это тоже будет мешать процессу похудения.

Вы также можете практиковать осознанное питание, при котором уделяете внимание каждому кусочку, медленно пережевываете пищу и следите за своей сытостью.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая назвала залог длительного чувства сытости.

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диетологПравильное питаниеЗдоровое питание