Уберите эти продукты и начнете худеть: как легко перейти на здоровое питание

Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы точно на 50% победите лишний вес.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Картофель фри и картофельные чипсы

2. Сладкие напитки

3. Белый хлеб

4. Батончики (сладкие)

5. Большинство фруктовых соков

6. Выпечка/печенье/торты

7. Некоторые виды алкоголя

8. Мороженое

9. Пицца

10. Кофейные напитки с добавками

11. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара



Эти пункты кажутся очень простыми и понятными, но все ли их выполняют? Иногда не нужен даже план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Худшие продукты для похудения - это нездоровая пища с высокой степенью переработки. Эти продукты обычно содержат добавленный сахар, рафинированную пшеницу и нездоровые жиры.



Если вы не уверены, здоровая или нездоровая пища, прочтите этикетку .



Также не забывайте учитывать размеры порций. Некоторые здоровые продукты , такие как орехи, сушеные фрукты и сыр, высококалорийны, их очень легко съесть и это тоже будет мешать процессу похудения.



Вы также можете практиковать осознанное питание, при котором уделяете внимание каждому кусочку, медленно пережевываете пищу и следите за своей сытостью.