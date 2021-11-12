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Приберіть ці продукти і почнете худнути: як легко перейти на здорове харчування

Автор: Ольвія Агаркова

Перший етап зміни харчування і переходу на здоровий раціон - це нові харчові звички і відмова від старого набору продуктів.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, від яких продуктів варто відмовитися, щоб м'яко перейти на здоровий раціон і почати худнути.

Прибравши з раціону ці 11 пунктів, Ви точно на 50% переможете зайву вагу.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Картопля фрі і картопляні чіпси
2. Солодкі напої
3. Білий хліб
4. Батончики (солодкі)
5. Більшість фруктових соків
6. Випічка / печиво / торти
7. Деякі види алкоголю
8. Морозиво
9. Піца
10. Кавові напої з добавками
11. Продукти з високим вмістом доданого цукру

Ці пункти здаються дуже простими і зрозумілими, але чи всі їх виконують? Іноді не потрібен навіть план харчування, вистачає просто прибрати всі ці пункти і людина змінюється до невпізнання.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найгірші продукти для схуднення - це нездорова їжа з високим ступенем переробки. Ці продукти зазвичай містять доданий цукор, рафіновану пшеницю і нездорові жири.

Якщо ви не впевнені, здорова або нездорова їжа, прочитайте етикетку .

Також не забувайте враховувати розміри порцій. Деякі здорові продукти, такі як горіхи, сушені фрукти і сир, висококалорійні, їх дуже легко з'їсти і це теж буде заважати процесу схуднення.

Ви також можете практикувати усвідомлене харчування, при якому приділяєте увагу кожному шматочку, повільно пережовуєте їжу і стежите за своєю ситістю.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала заставу тривалого почуття ситості.

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дієтологПравильне харчуванняЗдорове харчування