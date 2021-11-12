Приберіть ці продукти і почнете худнути: як легко перейти на здорове харчування

Прибравши з раціону ці 11 пунктів, Ви точно на 50% переможете зайву вагу.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Картопля фрі і картопляні чіпси

2. Солодкі напої

3. Білий хліб

4. Батончики (солодкі)

5. Більшість фруктових соків

6. Випічка / печиво / торти

7. Деякі види алкоголю

8. Морозиво

9. Піца

10. Кавові напої з добавками

11. Продукти з високим вмістом доданого цукру



Ці пункти здаються дуже простими і зрозумілими, але чи всі їх виконують? Іноді не потрібен навіть план харчування, вистачає просто прибрати всі ці пункти і людина змінюється до невпізнання.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найгірші продукти для схуднення - це нездорова їжа з високим ступенем переробки. Ці продукти зазвичай містять доданий цукор, рафіновану пшеницю і нездорові жири.



Якщо ви не впевнені, здорова або нездорова їжа, прочитайте етикетку .



Також не забувайте враховувати розміри порцій. Деякі здорові продукти, такі як горіхи, сушені фрукти і сир, висококалорійні, їх дуже легко з'їсти і це теж буде заважати процесу схуднення.



Ви також можете практикувати усвідомлене харчування, при якому приділяєте увагу кожному шматочку, повільно пережовуєте їжу і стежите за своєю ситістю.