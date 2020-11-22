Уберите эти продукты из рациона: нутрициолог рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных

Специалист по питанию рассказала, как облегчить месячные

Нутрициолог Надя Андреева недавно рассказала пользователям сети, что в любое время года, а особенно - в холодную пору, стоит есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.

Теперь специалистка рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных. Оказывается, чувствовать себя легко и гармонично каждая женщина может на протяжении целого месяца.

"Разумеется, мы не пытаемся здесь поставить диагноз – для этого нужно намного больше информации о здоровье, анализах, образе жизни каждой из вас.

Однако, есть общее правило, которое помогает облегчить первые дни цикла. Это правило говорит, что наш первый день цикла – это оценка организма за то, как мы относились к телу последний месяц. Что мы ели, как справлялись со стрессом, давали ли себе время на отдых.

На практике я заметила, что у многих женщин, которые годами страдали от болезненных месячных, боли уходили или становились меньше уже после двух месяцев противовоспалительного питания.

Для начала, уберите из вашего рациона все переработанные продукты, молочные продукты, быстрые углеводы и сахар.

К этой базе добавим мудрый подход Аюрведы, которая говорит о том, что каждый из нас уникален, но в тоже время наше здоровье и его дисбаланс зависят от трех энергий: Вата, Питта, Капха.

Если мы сможем понять, какая из этих энергий стала причиной дисбаланса, узнаем, что делает каждую дошу сильнее и что ее ослабляет, применим эти знаний, то симптомы пропадут сами собой.

У каждого из нас имеются все три доши, но, как правило, преобладают одна или две. Преобладание той или иной доши определяет физиологические и психологические особенности человека, его вкусы и пристрастия и в том числе особенности протекания месячного цикла у женщин.

Если в теле есть дисбаланс Вата доши. Самое главное качество Вата доши - сухость. Например, сухость слизистой кишечника приводит к запорам. Рекомендации:

Увеличьте потребление теплой жидкости (попробуйте имбирный чай!) и добавьте полезные жиры (особенно омега-3). Употребляйте теплую и приготовленную еду с большим количеством корнеплодов и согревающих специй, таких, как корица, имбирь и гвоздика. Сбавьте темп и установите хороший распорядок дня. Идите спать до 10 вечера и спите не менее 7-8 часов. Привнесите тепло в тело, для этого идеально подойдет йога.

Если в теле преобладает доша Питта. Она отвечает за принцип метаболизма в организме.

Пейте охлаждающий напиток, типа чая с мятой или кориандром. Медитируйте, это поможет успокоить разум и избавить вас от стресса.

Если в теле преобладает доша Капха. Она отвечает за все телесные жидкости.

При этом дисбалансе обязательно нужно прибегнуть к диете, о которой идет речь в начале поста. Убрать молочку, сахар, быстрые углеводы. Последний прием пищи - до захода солнца. Пейте имбирный чай, чтобы поддержать пищеварение. Обязательно двигайтесь, но не во время менструации.

Соединив противовоспалительное питание и рекомендации Аюрведы, уже через месяц вы почувствуете, как ваше состояние изменилось", - рассказала специалистка.

Напомним, что нутрициолог дала ценные советы, как научить ребенка есть овощи.