Уберите эти продукты из рациона: нутрициолог рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных
Специалист по питанию рассказала, как облегчить месячные
Нутрициолог Надя Андреева недавно рассказала пользователям сети, что в любое время года, а особенно - в холодную пору, стоит есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.
Теперь специалистка рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при месячных. Оказывается, чувствовать себя легко и гармонично каждая женщина может на протяжении целого месяца.
"Разумеется, мы не пытаемся здесь поставить диагноз – для этого нужно намного больше информации о здоровье, анализах, образе жизни каждой из вас.
Однако, есть общее правило, которое помогает облегчить первые дни цикла. Это правило говорит, что наш первый день цикла – это оценка организма за то, как мы относились к телу последний месяц. Что мы ели, как справлялись со стрессом, давали ли себе время на отдых.
На практике я заметила, что у многих женщин, которые годами страдали от болезненных месячных, боли уходили или становились меньше уже после двух месяцев противовоспалительного питания.
- Для начала, уберите из вашего рациона все переработанные продукты, молочные продукты, быстрые углеводы и сахар.
- К этой базе добавим мудрый подход Аюрведы, которая говорит о том, что каждый из нас уникален, но в тоже время наше здоровье и его дисбаланс зависят от трех энергий: Вата, Питта, Капха.
- Если мы сможем понять, какая из этих энергий стала причиной дисбаланса, узнаем, что делает каждую дошу сильнее и что ее ослабляет, применим эти знаний, то симптомы пропадут сами собой.
- У каждого из нас имеются все три доши, но, как правило, преобладают одна или две. Преобладание той или иной доши определяет физиологические и психологические особенности человека, его вкусы и пристрастия и в том числе особенности протекания месячного цикла у женщин.
Если в теле есть дисбаланс Вата доши. Самое главное качество Вата доши - сухость. Например, сухость слизистой кишечника приводит к запорам. Рекомендации:
- Увеличьте потребление теплой жидкости (попробуйте имбирный чай!) и добавьте полезные жиры (особенно омега-3).
- Употребляйте теплую и приготовленную еду с большим количеством корнеплодов и согревающих специй, таких, как корица, имбирь и гвоздика.
- Сбавьте темп и установите хороший распорядок дня. Идите спать до 10 вечера и спите не менее 7-8 часов.
- Привнесите тепло в тело, для этого идеально подойдет йога.
Если в теле преобладает доша Питта. Она отвечает за принцип метаболизма в организме.
- Пейте охлаждающий напиток, типа чая с мятой или кориандром.
- Медитируйте, это поможет успокоить разум и избавить вас от стресса.
Если в теле преобладает доша Капха. Она отвечает за все телесные жидкости.
- При этом дисбалансе обязательно нужно прибегнуть к диете, о которой идет речь в начале поста. Убрать молочку, сахар, быстрые углеводы.
- Последний прием пищи - до захода солнца.
- Пейте имбирный чай, чтобы поддержать пищеварение.
- Обязательно двигайтесь, но не во время менструации.
Соединив противовоспалительное питание и рекомендации Аюрведы, уже через месяц вы почувствуете, как ваше состояние изменилось", - рассказала специалистка.
Напомним, что нутрициолог дала ценные советы, как научить ребенка есть овощи.