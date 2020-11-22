Приберіть ці продукти з раціону: нутриціолог розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних

Фахівець з харчування розповіла, як полегшити місячні

Нутриціолог Надя Андрєєва нещодавно розповіла користувачам мережі, що в будь-який час року, а особливо - в холодну пору, варто їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

Тепер спеціалістка розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних. Виявляється, відчувати себе легко і гармонійно кожна жінка може протягом цілого місяця.

"Зрозуміло, ми не намагаємося тут поставити діагноз – для цього потрібно набагато більше інформації про здоров'я, аналізи, способі життя кожної з вас.

Однак, є загальне правило, яке допомагає полегшити перші дні циклу. Це правило говорить, що наш перший день циклу – це оцінка організму за те, як ми ставилися до тіла останній місяць. Що ми їли, як справлялися зі стресом, давали собі час на відпочинок.

На практиці я помітила, що у багатьох жінок, які роками страждали від хворобливих місячних, болю йшли або ставали менше вже після двох місяців протизапального харчування.

Для початку приберіть з вашого раціону всі перероблені продукти, молочні продукти, швидкі вуглеводи і цукор.

На цій базі додамо мудрий підхід Аюрведи, яка говорить про те, що кожен з нас унікальний, але в теж час наше здоров'я і його дисбаланс залежать від трьох енергій: Вата, Пітта, Капха.

Якщо ми зможемо зрозуміти, яка з цих енергій стала причиною дисбалансу, дізнаємося, що робить кожну дошу сильніше і що її послаблює, застосуємо ці знань, то симптоми зникнуть самі собою.

У кожного з нас є всі три доші, але, як правило, переважають одна або дві. Переважання тієї чи іншої доші визначає фізіологічні та психологічні особливості людини, його смаки й уподобання і в тому числі особливості протікання місячного циклу в жінок.

Якщо в тілі є дисбаланс Вата доші. найголовніше якість Вата доші - сухість. Наприклад, сухість слизової кишечника призводить до запорів. Рекомендації:

Збільште споживання теплої рідини (спробуйте імбирний чай!) і додайте корисні жири (особливо омега-3). Вживайте теплу і приготовану їжу з великою кількістю коренеплодів і зігріваючих спецій, таких, як кориця, імбир і гвоздика. Зменште темп і встановіть хороший розпорядок дня. Ідіть спати до 10 вечора і спіть не менше 7-8 годин. Привнесіть тепло в тіло, для цього ідеально підійде йога.

Якщо в тілі переважає Пітта доша. Вона відповідає за принцип метаболізму в організмі.

Пийте охолоджуючий напій, типу чаю з м'ятою або коріандром. Медитуйте, це допоможе заспокоїти розум і позбавити вас від стресу.

Якщо в тілі переважає Капха доша. Вона відповідає за всі тілесні рідини.

При цьому дисбалансі обов'язково потрібно вдатися до дієти, про яку йде мова на початку посту. Прибрати молочку, цукор, швидкі вуглеводи. Останній прийом їжі - до заходу сонця. Пийте імбирний чай, щоб підтримати травлення. Обов'язково рухайтеся, але не під час менструації.

З'єднавши протизапальну харчування та рекомендації Аюрведи, вже через місяць ви відчуєте, як ваш стан змінився", - розповіла спеціалістка.

Нагадаємо, що нутриціолог дала цінні поради, як навчити дитину їсти овочі.