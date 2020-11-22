Приберіть ці продукти з раціону: нутриціолог розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних
Фахівець з харчування розповіла, як полегшити місячні
Нутриціолог Надя Андрєєва нещодавно розповіла користувачам мережі, що в будь-який час року, а особливо - в холодну пору, варто їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.
Тепер спеціалістка розповіла, як зменшити неприємні симптоми при місячних. Виявляється, відчувати себе легко і гармонійно кожна жінка може протягом цілого місяця.
"Зрозуміло, ми не намагаємося тут поставити діагноз – для цього потрібно набагато більше інформації про здоров'я, аналізи, способі життя кожної з вас.
Однак, є загальне правило, яке допомагає полегшити перші дні циклу. Це правило говорить, що наш перший день циклу – це оцінка організму за те, як ми ставилися до тіла останній місяць. Що ми їли, як справлялися зі стресом, давали собі час на відпочинок.
На практиці я помітила, що у багатьох жінок, які роками страждали від хворобливих місячних, болю йшли або ставали менше вже після двох місяців протизапального харчування.
- Для початку приберіть з вашого раціону всі перероблені продукти, молочні продукти, швидкі вуглеводи і цукор.
- На цій базі додамо мудрий підхід Аюрведи, яка говорить про те, що кожен з нас унікальний, але в теж час наше здоров'я і його дисбаланс залежать від трьох енергій: Вата, Пітта, Капха.
- Якщо ми зможемо зрозуміти, яка з цих енергій стала причиною дисбалансу, дізнаємося, що робить кожну дошу сильніше і що її послаблює, застосуємо ці знань, то симптоми зникнуть самі собою.
- У кожного з нас є всі три доші, але, як правило, переважають одна або дві. Переважання тієї чи іншої доші визначає фізіологічні та психологічні особливості людини, його смаки й уподобання і в тому числі особливості протікання місячного циклу в жінок.
Якщо в тілі є дисбаланс Вата доші. найголовніше якість Вата доші - сухість. Наприклад, сухість слизової кишечника призводить до запорів. Рекомендації:
- Збільште споживання теплої рідини (спробуйте імбирний чай!) і додайте корисні жири (особливо омега-3).
- Вживайте теплу і приготовану їжу з великою кількістю коренеплодів і зігріваючих спецій, таких, як кориця, імбир і гвоздика.
- Зменште темп і встановіть хороший розпорядок дня. Ідіть спати до 10 вечора і спіть не менше 7-8 годин.
- Привнесіть тепло в тіло, для цього ідеально підійде йога.
Якщо в тілі переважає Пітта доша. Вона відповідає за принцип метаболізму в організмі.
- Пийте охолоджуючий напій, типу чаю з м'ятою або коріандром.
- Медитуйте, це допоможе заспокоїти розум і позбавити вас від стресу.
Якщо в тілі переважає Капха доша. Вона відповідає за всі тілесні рідини.
- При цьому дисбалансі обов'язково потрібно вдатися до дієти, про яку йде мова на початку посту. Прибрати молочку, цукор, швидкі вуглеводи.
- Останній прийом їжі - до заходу сонця.
- Пийте імбирний чай, щоб підтримати травлення.
- Обов'язково рухайтеся, але не під час менструації.
З'єднавши протизапальну харчування та рекомендації Аюрведи, вже через місяць ви відчуєте, як ваш стан змінився", - розповіла спеціалістка.
Нагадаємо, що нутриціолог дала цінні поради, як навчити дитину їсти овочі.