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Как убрать целлюлит: нутрициолог дала советы, которые и правда работают

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 09:09
Как убрать целлюлит: нутрициолог дала советы, которые и правда работают Когда маски и скрабы бессильны (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наверное, ни одна женщина не отнеслась равнодушно к появлению целлюлита! Кто-то тут же садился на диету, кто-то практиковал голодание, а некоторые в попытках победить целлюлит, намазывал на "проблемные места" тонны крема.

На сегодняшний день более 80% женщин имеют проявления целлюлита. И не важно, молодые или в возрасте, худые или полненькие. Даже обладательниц худых стройных ножек может коснуться эта проблема.

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram рассказала, можно ли действительно убрать целлюлит раз и навсегда.

Механиз избавления от целлюлита на самом деле – простой: наладить здоровое питание.

Съедая орехи или выпивая натуральное кедровое масло, миндальное масло, кунжутное масло, вы не только получите пользу витаминов, а также аминокислот Омега, а еще и напрямую дадите клетке то питание, в котором она нуждается. Благодаря этому она перестанет накапливать с голоду жир!

Как убрать целлюлит: нутрициолог дала советы, которые и правда работаютНожки будут идеальными (фото: pexels.com)

Но не стоит путать растительные жиры из семян и орехов и животный жир, типа сливочного масла.

Также очень важен баланс жидкостей! Водичка должна быть слаюбощелочной, минерализованной, без газа. НОо! Не злоупотребляйте большим количеством воды, особенно – во второй половине дня. Иначе кроме отечности вы не получите ничего!

Как убрать целлюлит

  • Пить травяные чаи или отвары ягод вместо газировки, кофе и зеленого чая. Лидером по пользе являются иван-чай и саган дайля.
  • Не пейте во время еды! Соблюдайте питьевой режим!
  • Активнее всего в борьбе с целлюлитом поможет пихтовый экстракт-бальзам.

Он заставляет лимфу очищаться, насыщает клетки кислородом и высвобождает энергию для нашей жизни. Поднимает тонус, укрепляет организм и оздоравливает каждую клеточку тела.

  • Еще важный элемент хорошего обращения воды – калий! Именно этот минерал поддерживает баланс жидкостей тела и не допускает застоя. Еда и вода, насыщенная этим минералом, очень помогает.

Огурцы, сельдерей, миндаль, апельсины – вот лидеры по содержанию природного калия.

  • И последний совет: двигайтесь! Только активный образ жизни наряду с правильным питанием будут постоянно поддерживать ваше тело в хорошей форме.

Раньше нутрициолог назвала незаменимый компонент для омоложения кожи лица.

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