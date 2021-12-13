UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Убрать воспаление и восстановить хрящ: врач назвала эффективные средства для лечения суставов

Автор: RBC.UA

Что делать, если болят суставы? Для начала, определить причину, а затем включить в программу лечения добавки, которые помогут восстановить хрящ, структуру сустава и убрать воспаление.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Она напомнила, что все болезни суставов условно можно разделить на воспалительные и дегенеративные.

Суставы (фото: pexels.com)

Поэтому и все добавки можно разделить на противовоспалительные и восстанавливающие структуру сустава. Кроме добавок, нужно устранять причину, например, если воспаление из-за хламидиоза, то избавиться от хламидий и добавками здесь не отделаться.

Противоспалительные БАДы

  • Босвеллия
  • Куркума
  • Имбирь
  • Экстракт черного перца
  • МСМ
  • Омега 3
  • Дигидрокверцетин
  • Вобензим
  • Витамин Е

Гормоны: глюкокортикоиды, андрогены (тестостерон и ДГЭА), мелатонин.

Чтобы восстанавливать хрящ, нужен питьевой режим, достаточная физическая активность, работа со стопой и позвоночником, а также устранение остальных причин.

Как помочь суставам (фото: pexels.com)

Восстанавливающие БАДы

  • Хондроитин
  • Глюкозамин
  • Гиалуроновая кислота
  • МСМ
  • Коллаген
  • Витамин С
  • Магний
  • Марганец

Гормоны: соматропин, витамин Д, гормоны щитовидной железы.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и специалисту-нутрициологу.

Раньше нутрициолог назвала простое средство для поддержки печени.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда