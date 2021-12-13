Убрать воспаление и восстановить хрящ: врач назвала эффективные средства для лечения суставов

Суставы (фото: pexels.com)

Поэтому и все добавки можно разделить на противовоспалительные и восстанавливающие структуру сустава. Кроме добавок, нужно устранять причину, например, если воспаление из-за хламидиоза, то избавиться от хламидий и добавками здесь не отделаться.

Противоспалительные БАДы

Босвеллия

Куркума

Имбирь

Экстракт черного перца

МСМ

Омега 3

Дигидрокверцетин

Вобензим

Витамин Е

Гормоны: глюкокортикоиды, андрогены (тестостерон и ДГЭА), мелатонин.

Чтобы восстанавливать хрящ, нужен питьевой режим, достаточная физическая активность, работа со стопой и позвоночником, а также устранение остальных причин.

Как помочь суставам (фото: pexels.com)

Восстанавливающие БАДы

Хондроитин

Глюкозамин

Гиалуроновая кислота

МСМ

Коллаген

Витамин С

Магний

Марганец

Гормоны: соматропин, витамин Д, гормоны щитовидной железы.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и специалисту-нутрициологу.