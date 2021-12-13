RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прибрати запалення і відновити хрящ: лікар назвала ефективні засоби для лікування суглобів

Автор: RBC.UA

Що робити, якщо болять суглоби? Для початку, визначити причину, а потім включити в програму лікування добавки, які допоможуть відновити хрящ, структуру суглоба і прибрати запалення.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. Вона нагадала, що всі хвороби суглобів умовно можна розділити на запальні і дегенеративні.

Суглоб (фото: pexels.com)

Тому і всі добавки можна розділити на протизапальні та відновлюючі структуру суглоба. Крім добавок, потрібно усувати причину, наприклад, якщо запалення через хламідіозу, то позбутися від хламідій і добавками тут не відбутися.

Протизапальні БАДи

  • Босвеллія
  • Куркума
  • Імбир
  • Екстракт чорного перцю
  • МСМ
  • Омега 3
  • Дигідрокверцетин
  • Вобензим
  • Вітамін Е

Гормони: глюкокортикоїди, андрогени (тестостерон і ДГЕА), мелатонін.

Щоб відновлювати хрящ, потрібен питний режим, достатня фізична активність, робота зі стопою і хребтом, а також усунення інших причин.

Як допомогти суглобам (фото: pexels.com)

Відновлюють БАДи

  • Хондроїтин
  • Глюкозамін
  • Гіалуронова кислота
  • МСМ
  • Колаген
  • Вітамін С
  • Магній
  • Марганець

Гормони: соматропін, вітамін Д, гормони щитовидної залози.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і фахівця-нутриціолога.

Раніше нутриціолог назвала простий засіб для підтримки печінки.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа