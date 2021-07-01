Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья
Что съесть, чтобы выглядеть свежее и чувствовать себя здоровее, энергичнее и как можно на дольше продлить молодость?
На этот вопрос ответила диетолог Лора Филиппова, которая рассказала в Instagram о специальном противовосплительном anti age-питании.
Продукты, усиливающие тканевое воспаление:
- любые продукты с высоким содержанием сахара (торты, мороженое, конфеты, шоколад, печенье, мед, варенье, сладкий чай, сладкая газировка…)
- любые продукты с высоким гликемическим индексом
- алкогольные напитки в любом количестве и любой крепости
- продукты, содержащие трансжиры (маргарин, жареные на растительном масле продукты)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- некоторые растительные масла (подсолнечное, соевое, кукурузное) при ежедневном их употреблении
- обработанное мясо (жарка, копчение, соление, в виде колбас и т.п.). Мясо после такой кулинарной обработки содержит опасные соединения, которые могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака
- продукты, содержащие нитрозамины: сосиски, вареные и копченые колбасы, ветчина, плавленые сырки.
- маринованные и соленые продукты
Задача построения anti age питания - снижать потребление таких продуктов за счет увеличения количества в рационе противовоспалительных продуктов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Продукты, снижающие тканевое воспаление:
- морская рыба и морепродукты (благодаря высокому содержанию омега 3 ПНЖК)
- морские бурые водоросли
- продукты, богатые сложными углеводами (грубый хлеб, цельные каши)
- бобовые
- кисломолочные продукты
- некоторые растительные масла (оливковое, льняное), богатые омега 3 и омега 9
- овощи, зелень, ягоды и фрукты с низким ГИ
- чеснок, карри, имбирь
Долю этих продуктов стоит увеличивать в рационе, чтобы дольше оставаться молодыми и здоровыми.
К слову, диетолог Альбина Комисарова перечислиила топ-5 ошибок в правильном питаании, которые почти все допускают.