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Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья

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Четверг 01 июля 2021 08:39
Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Что съесть, чтобы выглядеть свежее и чувствовать себя здоровее, энергичнее и как можно на дольше продлить молодость?

На этот вопрос ответила диетолог Лора Филиппова, которая рассказала в Instagram о специальном противовосплительном anti age-питании.

Продукты, усиливающие тканевое воспаление:

  • любые продукты с высоким содержанием сахара (торты, мороженое, конфеты, шоколад, печенье, мед, варенье, сладкий чай, сладкая газировка…)
  • любые продукты с высоким гликемическим индексом
  • алкогольные напитки в любом количестве и любой крепости
  • продукты, содержащие трансжиры (маргарин, жареные на растительном масле продукты)

Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • некоторые растительные масла (подсолнечное, соевое, кукурузное) при ежедневном их употреблении
  • обработанное мясо (жарка, копчение, соление, в виде колбас и т.п.). Мясо после такой кулинарной обработки содержит опасные соединения, которые могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака
  • продукты, содержащие нитрозамины: сосиски, вареные и копченые колбасы, ветчина, плавленые сырки.
  • маринованные и соленые продукты

Задача построения anti age питания - снижать потребление таких продуктов за счет увеличения количества в рационе противовоспалительных продуктов.

Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты, снижающие тканевое воспаление:

  • морская рыба и морепродукты (благодаря высокому содержанию омега 3 ПНЖК)
  • морские бурые водоросли
  • продукты, богатые сложными углеводами (грубый хлеб, цельные каши)
  • бобовые
  • кисломолочные продукты
  • некоторые растительные масла (оливковое, льняное), богатые омега 3 и омега 9
  • овощи, зелень, ягоды и фрукты с низким ГИ
  • чеснок, карри, имбирь

Долю этих продуктов стоит увеличивать в рационе, чтобы дольше оставаться молодыми и здоровыми.

К слову, диетолог Альбина Комисарова перечислиила топ-5 ошибок в правильном питаании, которые почти все допускают.

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