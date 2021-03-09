Украинские суперфуды: диетолог перечислила доступные продукты-супергерои
Обычно, когда слышишь термин "суперфуд", то представляешь себе эко-томат, который светится ночью, или же сладости с сиропом агавы, которые обладают способностью становиться невидимыми, ягоды годжи, от взгляда на которые уже молодеешь и худеешь... Однако на столе украинцев тоже есть продукты-супергерои, о свойствах которых мы даже не догадываемся. Об отечественных суперфудах рассказала диетолог Наталья Самойленко.
На странице в Instagram она перечислила топ-7 украинских суперфудов, которые стоит включить в рацион.
Это движение основал Дэвид Вульф, магистр диетологии, который увлекся идеей raw food, популяризируя такие продукты, как какао-бобы, спирулину, ягоды асаи. Поэтому, в 2007 году Европейскому союзу пришлось даже ввести специальный закон, который запрещает использование на упаковке данного термина без доказанного научного подтверждения.
Ни один суперпродукт (даже супер-пупер) не может дать больше, чем полноценный и сбалансированный рацион.
Важно понять, что их добавление нутритивно обедневших основных приемов, или же полная замена, не станет ключом к хорошему самочувствию и профилактики заболеваний.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
На самом деле, чем проще - тем лучше.
И наибольшую пользу можно найти в продуктах, которые знакомы еще с детства.
Дело не в экзотичности или высокой стоимости, а в той концентрации питательных веществ на небольшой объем, которые обходятся без всевозможных маркетинговых «ловушек» и скромно выполняют важную роль в нашем ежедневном употреблении.
Супергерой №1 – темная листовая зелень (кейл, мангольд, шпинат).
Суперсила: фолаты, цинк, кальций, железо, магний, витамин С, А, клетчатка, каротиноиды.
Можно творчески подойти к приготовлению, употребляя в супах, салатах, смузи.
Супергерой №2 – ягоды (малина, смородина, клубника, черника, ежевика, клюква).
Суперсила: добавляйте в каши, натуральные йогурты, смузи, ешьте просто так в свежем или замороженном виде.
Супергерой №3 - имбирь.
Суперсила: антиоксидант гингерол. Еще издавна его использовали при расстройствах желудка, артрите, для улучшения пищеварения. Эффективное средство борьбы с тошнотой.
Доступен как в свежем виде, так и в высушенном/порошкообразном.
Готовьте чай, домашние соусы, супы.
Супергерой №4 - куркума.
Суперсила: активное вещество-куркумин способствует заживлению ран и уменьшению боли, используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Не очень легко усваивается организмом, поэтому лучше сочетать его с жирами, или же другими специями, например с черным перцем.
Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)
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