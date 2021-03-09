Українські суперфуди: дієтолог перерахувала доступні продукти-супергерої

Зазвичай, коли чуєш термін "суперфуд", то уявляєш собі еко-томат, який світиться вночі, або ж солодощі з сиропом агави, які мають здатність ставати невидимими, ягоди годжі, від погляду на які вже молодшаєш та худнеш… Проте на столі українців теж є продукти-супергерої, про властивості яких ми навіть не здогадуємося. Про вітчизняні суперфуди розповіла дієтолог Наталія Самойленко.

Цей рух започаткував Девід Вульф, магістр дієтології, який захопився ідеєю raw food, популяризуючи такі продукти, як какао-боби, спіруліну, ягоди асаі. Тому, в 2007 році Європейському союзу довелося навіть ввести спеціальний закон, який забороняє використання на упаковці даного терміну без доведеного наукового підтвердження.



Жодний суперпродукт (навіть супер-пупер) не може дати більше, аніж повноцінний та збалансований раціон.



Важливо зрозуміти, що додавання їх до нутрітивно збіднілих основних прийомів, або ж повна заміна, не стане ключем для гарного самопочуття та профілактики захворювань.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді, чим простіше - тим краще.



І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі ще з дитинства.

Справа не в екзотичності чи високій вартості, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий об’єм, що обходяться без всіляких маркетингових «пасток» і скромно виконують важливу роль в нашому щоденному вжитку.



Супергерой №1 – темна листова зелень (кейл, мангольд, шпинат).

Суперсила: фолати, цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди.

Можно творчо підійти до готування, вживаючи в супах, салатах, смузі.



Супергерой №2 – ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина).

Суперсила:

Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так в свіжому або замороженому вигляді.



Супергерой №3 - імбир.

Суперсила: антиоксидант-гінгерол. Ще здавна його використовували при розладах шлунка, артриті, для покращення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою.

Доступний як в свіжому вигляді, так і в висушеному/порошкоподібному.

Готуйте чай, домашні соуси, супи.



Супергерой №4 - куркума.

Суперсила: активна сполука-куркумін сприяє загоєнню ран та зменшенню болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету.

Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати його з жирами, або ж іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)