Українські суперфуди: дієтолог перерахувала доступні продукти-супергерої
Зазвичай, коли чуєш термін "суперфуд", то уявляєш собі еко-томат, який світиться вночі, або ж солодощі з сиропом агави, які мають здатність ставати невидимими, ягоди годжі, від погляду на які вже молодшаєш та худнеш… Проте на столі українців теж є продукти-супергерої, про властивості яких ми навіть не здогадуємося. Про вітчизняні суперфуди розповіла дієтолог Наталія Самойленко.
На сторінці в Instagram вона перерахувала топ-7 українських суперфудів, які варто включити в раціон.
Цей рух започаткував Девід Вульф, магістр дієтології, який захопився ідеєю raw food, популяризуючи такі продукти, як какао-боби, спіруліну, ягоди асаі. Тому, в 2007 році Європейському союзу довелося навіть ввести спеціальний закон, який забороняє використання на упаковці даного терміну без доведеного наукового підтвердження.
Жодний суперпродукт (навіть супер-пупер) не може дати більше, аніж повноцінний та збалансований раціон.
Важливо зрозуміти, що додавання їх до нутрітивно збіднілих основних прийомів, або ж повна заміна, не стане ключем для гарного самопочуття та профілактики захворювань.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Насправді, чим простіше - тим краще.
І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі ще з дитинства.
Справа не в екзотичності чи високій вартості, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий об’єм, що обходяться без всіляких маркетингових «пасток» і скромно виконують важливу роль в нашому щоденному вжитку.
Супергерой №1 – темна листова зелень (кейл, мангольд, шпинат).
Суперсила: фолати, цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди.
Можно творчо підійти до готування, вживаючи в супах, салатах, смузі.
Супергерой №2 – ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина).
Суперсила:
Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так в свіжому або замороженому вигляді.
Супергерой №3 - імбир.
Суперсила: антиоксидант-гінгерол. Ще здавна його використовували при розладах шлунка, артриті, для покращення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою.
Доступний як в свіжому вигляді, так і в висушеному/порошкоподібному.
Готуйте чай, домашні соуси, супи.
Супергерой №4 - куркума.
Суперсила: активна сполука-куркумін сприяє загоєнню ран та зменшенню болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету.
Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати його з жирами, або ж іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.
Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)
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