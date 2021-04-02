В Украину возвращается премиум-виски Powers: обновлены вкусы и дизайн

Ирландское премиум-виски POWERS возвращается на украинский рынок в радикально обновленном дизайне бутылки и в расширенном ассортименте. Напиток является одним из самых продаваемых виски в Ирландии и теперь станет доступным и для ценителей в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, масштабные изменения произошли впервые за много лет и коснулись всей структуры и этикетки:
Основная цель изменений - переосмыслить старые традиции в современном ключе. Новый дизайн не только должен совместить ирландский дух с технологиями сегодняшнего дня, но и подчеркнуть благородное происхождение и премиальность бренда.
"С 1791 года мы никогда не изменяли своим принципам и не оглядывались назад. И всегда придерживались главного правила при создании виски: заботьтесь о людях и у вас получится отличный продукт. Будь-то забота о наших сотрудниках или помощь ирландским фермерам и ремесленникам, мы стараемся делать правильные вещи. И считаем, что кардинальные изменения сейчас - тоже правильный выбор", говорят в компании.
Портфель POWERS в Украине будет представлен:
Напомним, винокурня POWERS была открыта в 1791 году в дублинском трактире отца-основателя Джеймса Пауэра. Он изобрел уникальную технологию Single Pot Still, в которой используется только сердцевина дистиллята, который проходит тройную дистилляцию в медных перегонных кубах (англ. Copper Pot Still), с целью получения наиболее качественных спиртов для создания оригинального премиум-виски.
Сегодня напиток производится на новой винокурне New Midleton - главном центре по производству высококачественного ирландского виски.