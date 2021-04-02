В Україну повертається преміум-віскі Powers: оновлено смаки та дизайн

Як йдеться у повідомлені, масштабні зміни відбулись вперше за багато років та торкнулись всієї структури та етикетки:

Витягнутий циліндр пляшки поступився місцем прямокутній формі, яка гарантовано привертатиме увагу і виділятиметься на полицях.

Шийка пляшки набула форми дистиляційного мідного куба з винокурні, де виробляється віскі POWERS - саме її силует став натхненням при створенні дизайну.

Осучаснена та самобутня етикетка отримала ромбовидну форму, оновлені шрифти та яскраві графічні елементи. Всі три різновиди віскі POWERS мають етикетку свого кольору: червоного, блакитного та бежевого.

Основна мета змін - переосмислити старі традиції в сучасному ключі. Новий дизайн не лише має поєднати ірландський дух із технологіями сьогодення, але й підкреслити благородне походження та преміальність бренду.

"З 1791 року ми ніколи не змінювали своїм принципам та не озирались назад. І завжди дотримувались головного правила при створенні віскі: піклуйтесь про людей і у вас вийде відмінний продукт. Будь то турбота про наших співробітників чи допомога ірландським фермерам та ремісникам, ми намагаємось робити правильні речі. І вважаємо, що кардинальні зміни зараз - теж правильний вибір", кажуть в компанії.

Портфель POWERS в Україні буде представлено:

POWERS Gold Label — купажоване віскі міцністю 43,2%. Витримується в американських бочках з-під бурбона, а далі single pot still* змішується з зерновим віскі вищого ґатунку з тривалою витримкою. Так народжується ароматний напій із гармонійним і збалансованим смаком, в якому переважають відтінки груші, шоколаду, ванілі, пісочного печива і пряних спецій. Завершується приємним медовим післясмаком. POWERS Three Swallow — single pot still* віскі міцністю 40%. Витримується в дубових бочках з-під бурбона, що додає сильного деревного характеру напою. Багатогранний букет розкривається відтінками смаженого мигдалю, цитрусових, хрусткого яблука і масла, а завершується м'яким зерновим післясмаком. У ароматі - запашні ноти кориці, мускатного горіха, банана і дуба. POWERS John's Lane (12YO) — single pot still* віскі міцністю 46%. Створюється шляхом витримки протягом 12 років в дубових бочках з-під бурбону і хересу Олоросо. В результаті такого поєднання, виходить насичений, пряний і стійкий смак з нотками горіхів, спецій та солодістю персиків, яблук і тростинного цукру. У післясмаку розкриваються прянощі спецій та ледве помітний металевий відтінок, а в ароматі - відтінки шоколаду, карамелі, тютюну, ячменю та апельсинової цедри.

Нагадаємо, винокурня POWERS була відкрита в 1791 році в дублінському трактирі батька-засновника Джеймса Пауера. Він винайшов унікальну технологію Single Pot Still, в якій використовується тільки серцевина дистиляту, що проходить потрійну дистиляцію в мідних перегінних кубах (англ. Copper Pot Still), з метою отримання найбільш якісних спиртів для створення оригінального преміум-віскі.

Сьогодні напій виготовляється на новій винокурні New Midleton - головному центрі з виробництва високоякісного ірландського віскі.