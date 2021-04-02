В Україну повертається преміум-віскі Powers: оновлено смаки та дизайн

Ірландське преміум-віскі POWERS повертається на український ринок в радикально оновленому дизайні пляшки та в розширеному асортименті. Напій є одним із найбільш продаваних віскі в Ірландії і тепер стане доступним й для поціновувачів в Україні.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як йдеться у повідомлені, масштабні зміни відбулись вперше за багато років та торкнулись всієї структури та етикетки:
Основна мета змін - переосмислити старі традиції в сучасному ключі. Новий дизайн не лише має поєднати ірландський дух із технологіями сьогодення, але й підкреслити благородне походження та преміальність бренду.
"З 1791 року ми ніколи не змінювали своїм принципам та не озирались назад. І завжди дотримувались головного правила при створенні віскі: піклуйтесь про людей і у вас вийде відмінний продукт. Будь то турбота про наших співробітників чи допомога ірландським фермерам та ремісникам, ми намагаємось робити правильні речі. І вважаємо, що кардинальні зміни зараз - теж правильний вибір", кажуть в компанії.
Портфель POWERS в Україні буде представлено:
Нагадаємо, винокурня POWERS була відкрита в 1791 році в дублінському трактирі батька-засновника Джеймса Пауера. Він винайшов унікальну технологію Single Pot Still, в якій використовується тільки серцевина дистиляту, що проходить потрійну дистиляцію в мідних перегінних кубах (англ. Copper Pot Still), з метою отримання найбільш якісних спиртів для створення оригінального преміум-віскі.
Сьогодні напій виготовляється на новій винокурні New Midleton - головному центрі з виробництва високоякісного ірландського віскі.