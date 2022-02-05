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В ответе за иммунитет: простые продукты, в которых больше всего витамина С (список)

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 11:09
В ответе за иммунитет: простые продукты, в которых больше всего витамина С (список) Витамина С много не только в цитрусовых (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Один из самых главных витаминов, который больше всех достоин вашего внимания, это витамин С.⠀

Нутрициолог Евгейния Хелс в своем блоге рассказала об его основных функциях для организма, которые доказывают, что ввести в рацион продукты, содержащие витамин С, – правило номер один.

  • Участвует в синтезе коллагена (красивая и молодая кожа)
  • Поддерживает иммунную систему
  • Помогает нашей антиоксидантной системе, участвует в процессах детоксикации организма
  • Снижает риск заболеваемости подагрой
  • Снижает риск возникновения инсульта
  • Помогает в заживлении ран
  • Помогает в усвоении железа и меди
  • Укрепляет стенки сосудов
  • Улучшает цвет кожи
  • Обладает антидепрессивным эффектом, помогает справится со стрессом
  • Важен для клеток поджелудочной железы
  • Помогает усвоению витамина В5, который отвечает за нашу митохондриальную функцию, а значит молодость
  • Поддерживает адекватный уровень гормонов
  • Приводит в норму обмен веществ, а значит важен для стройности
  • Предотвращает риск заболевания цинги

Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.

В ответе за иммунитет: простые продукты, в которых больше всего витамина С (список)

Список продуктов, содержащих витамин С (на 100 гр)

  1. Шиповник, 650 мг
  2. Облепиха, 200 мг
  3. Перец сладкий болгарский, 200 мг
  4. Смородина черная, 200 мг
  5. Киви, 180 мг
  6. Грибы белые сушенные, 150 мг
  7. Петушка, 150 мг
  8. Капуста брюссельская, 100 мг
  9. Укроп, 100 мг
  10. Капуста броколли, 89 мг
  11. Капуста цветная, 70 мг
  12. Рябина красная, 70 мг
  13. Кресс-салат 69 мг
  14. Папайя, 61 мг
  15. Помело, 61 мг
  17. Апельсин, 60 мг
  18. Земляника, 60 мг
  19. Капуста краснокочанная, 60 мг
  20. Хрен, 55 мг
  21. Шпинат, 55 мг

Обратите внимание, что на последних строчках, т. к. содержит всего 40 мг витамина С на 100 граммов.⠀

В день достаточно съедать 100 -150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.

Интересно, что в брокколи сохраняется больше витамина С, чем в любом другом овоще, а также свежесрезанные плоды при хранении в холодильнике сохраняют свои свойства, а также при заморозке.

Если выбираете добавки, то проконсультируйтесь со своим врачом по поводу дозировки.

Раньше нутрцииолог рассказала, какого минерала не хватает организму, если энергия на нуле.

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