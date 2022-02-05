В ответе за иммунитет: простые продукты, в которых больше всего витамина С (список)
Один из самых главных витаминов, который больше всех достоин вашего внимания, это витамин С.⠀
Нутрициолог Евгейния Хелс в своем блоге рассказала об его основных функциях для организма, которые доказывают, что ввести в рацион продукты, содержащие витамин С, – правило номер один.
- Участвует в синтезе коллагена (красивая и молодая кожа)
- Поддерживает иммунную систему
- Помогает нашей антиоксидантной системе, участвует в процессах детоксикации организма
- Снижает риск заболеваемости подагрой
- Снижает риск возникновения инсульта
- Помогает в заживлении ран
- Помогает в усвоении железа и меди
- Укрепляет стенки сосудов
- Улучшает цвет кожи
- Обладает антидепрессивным эффектом, помогает справится со стрессом
- Важен для клеток поджелудочной железы
- Помогает усвоению витамина В5, который отвечает за нашу митохондриальную функцию, а значит молодость
- Поддерживает адекватный уровень гормонов
- Приводит в норму обмен веществ, а значит важен для стройности
- Предотвращает риск заболевания цинги
Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.
Список продуктов, содержащих витамин С (на 100 гр)
- Шиповник, 650 мг
- Облепиха, 200 мг
- Перец сладкий болгарский, 200 мг
- Смородина черная, 200 мг
- Киви, 180 мг
- Грибы белые сушенные, 150 мг
- Петушка, 150 мг
- Капуста брюссельская, 100 мг
- Укроп, 100 мг
- Капуста броколли, 89 мг
- Капуста цветная, 70 мг
- Рябина красная, 70 мг
- Кресс-салат 69 мг
- Папайя, 61 мг
- Помело, 61 мг
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- Апельсин, 60 мг
- Земляника, 60 мг
- Капуста краснокочанная, 60 мг
- Хрен, 55 мг
- Шпинат, 55 мг
Обратите внимание, что на последних строчках, т. к. содержит всего 40 мг витамина С на 100 граммов.⠀
В день достаточно съедать 100 -150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.
Интересно, что в брокколи сохраняется больше витамина С, чем в любом другом овоще, а также свежесрезанные плоды при хранении в холодильнике сохраняют свои свойства, а также при заморозке.
Если выбираете добавки, то проконсультируйтесь со своим врачом по поводу дозировки.
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