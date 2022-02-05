В ответе за иммунитет: простые продукты, в которых больше всего витамина С (список)

Один из самых главных витаминов, который больше всех достоин вашего внимания, это витамин С.⠀
Нутрициолог Евгейния Хелс в своем блоге рассказала об его основных функциях для организма, которые доказывают, что ввести в рацион продукты, содержащие витамин С, – правило номер один.
Обратите внимание, что алкоголь, антибиотики, КОК, аспирин, стресс и большое количество углеводов в рационе выводят витамин С.
Обратите внимание, что на последних строчках, т. к. содержит всего 40 мг витамина С на 100 граммов.⠀
В день достаточно съедать 100 -150 гр этих продуктов, чтобы получить достаточную дозу витамина.
Интересно, что в брокколи сохраняется больше витамина С, чем в любом другом овоще, а также свежесрезанные плоды при хранении в холодильнике сохраняют свои свойства, а также при заморозке.
Если выбираете добавки, то проконсультируйтесь со своим врачом по поводу дозировки.
Раньше нутрцииолог рассказала, какого минерала не хватает организму, если энергия на нуле.