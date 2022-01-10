Этот бутерброд полезно есть каждому: улучшает гормональный фон и продлевает молодость

Диетологи говорят, что хлеб и масло – вредно? На самом деле, это не только не вредно, но и необходимо!
Особенно – для женского здоровья, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Самое главное – выбрать правильные продукты.
Почему бутерброд с икрой – полезная еда
Хлеб – цельнозерновой, на закваске (при переносимости глютена), источник легкоусвояемых витаминов группы В, медленных углеводов, растительного белка.
Традиционный хлеб повышает настроение, насыщает и питает.
Масло – сливочное, настоящий суперфуд (при переносимости молочных продуктов). Опытные нутрициологи обычно закупают летнее масло и замораживают до следующего сезона, так как именно в нем есть необходимый человеку витамин К2. Плюс в таком масле есть полезные жиры и витамин А.