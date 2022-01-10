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Этот бутерброд полезно есть каждому: улучшает гормональный фон и продлевает молодость

Автор: Татьяна Турчаникова

Диетологи говорят, что хлеб и масло – вредно? На самом деле, это не только не вредно, но и необходимо!

Особенно – для женского здоровья, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Самое главное – выбрать правильные продукты.

Почему бутерброд с икрой – полезная еда

  • Хлеб – цельнозерновой, на закваске (при переносимости глютена), источник легкоусвояемых витаминов группы В, медленных углеводов, растительного белка.

Традиционный хлеб повышает настроение, насыщает и питает.

  • Масло – сливочное, настоящий суперфуд (при переносимости молочных продуктов). Опытные нутрициологи обычно закупают летнее масло и замораживают до следующего сезона, так как именно в нем есть необходимый человеку витамин К2. Плюс в таком масле есть полезные жиры и витамин А.
  • Икра – дикая красная – источник незаменимых Омега-3 кислот, полезного жира, белка.

Такой бутерброд нормализует женский гормональный фон, повышает активность мозга, питает кожу, продлевает молодость всех систем организма.

Бутердброд с икрой (фото: pexels.com)

Когда лучше всего есть

  1. На завтрак с кашей,
  2. перекус,
  3. на полдник,
  4. при повышенной физической и умственной активности.

Раньше нутрициолог дала рецепт простого и сытного блюда для семейного ужина.

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