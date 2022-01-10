Цей бутерброд є корисним для всіх: покращує гормональний фон та продовжує молодість

Дієтологи кажуть, що хліб та вершкове масло – шкідливо? Насправді це не тільки не шкідливо, але й необхідно!
Особливо – для жіночого здоров'я, розповіла у своєму блозі про здорове харчування у Instagram нутріціолог Вероніка Хуснутдінова. Найголовніше – вибрати правильні продукти.
Хліб - цільнозерновий, на заквасці (при переносимості глютену), джерело легкозасвоюваних вітамінів групи В, повільних вуглеводів, рослинного білка.
Традиційний хліб підвищує настрій, насичує та живить.
Масло – вершкове, справжній суперфуд (при переносності молочних продуктів). Досвідчені нутріціологи зазвичай закуповують літню олію та заморожують до наступного сезону, тому що саме в ньому є необхідний людині вітамін К2. Плюс у такому маслі є корисні жири та вітамін А.
Ікра – дика червона – джерело незамінних Омега-3 кислот, корисного жиру, білка.
Такий бутерброд нормалізує жіночий гормональний фон, підвищує активність мозку, живить шкіру, продовжує молодість усіх систем організму.
Бутердброд із ікрою (фото: pexels.com)
Раніше нутріціолог дала рецепт простої та ситної страви для сімейної вечері.