Улучшает пищеварение и ощелачивает организм: нутрициолог назвала простой натуральный напиток

Простой напиток, вода с лимоном и яблочным укусом, способен улучшить пищеварение, помочь усвоению белков и жиров, станет союзником в борьбе с патогенной флорой.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Диляра Лебедева.
Я пью лимонную воду с капелькой яблочного уксуса (капелька - это 1 ст. л.). Возможно, у многих возникает вопрос: "А для чего?". Вот об этом я и хотела сегодня рассказать.
Лимонная кислота и уксусная кислота создают дополнительную кислотность в желудке, а также стимулируют собственную секрецию соляной кислоты и желчи. Все это приводит к улучшению пищеварения, особенно улучшается усвоение белков и жиров. А также помогают бороться с патогенной флорой и устранять запоры.
Но у каждой медали есть 2 стороны. Такой дуэт может не подойти людям с:
Поэтому сначала нужно полечиться, а уж потом приступать. Хотя, порой на фоне приема у людей с изжогой, эта изжога проходила, потому что являлась следствием гипоацидности.
Кислота может влиять на эмаль зубов, поэтому рекомендую либо разбавлять большим количеством воды, либо после прополоскать рот обычной водой. Ну или пить вообще через трубочку.
Ограничение - только в вашем желудке. У меня может возникнуть дискомфорт, если я пью больше 2 раз в день. Так что пробуйте - и ясно станет по ходу дела.
Да хоть пожизненно! Я пью, когда вспоминаю и когда есть ингредиенты под рукой.
Лучше пить теплую или даже горячую воду, как чай. Так ЖКТ быстрее подготовится к приему пищи.
За 15-20 минут до еды достаточно.
Внимание: перед примененим советов проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала простой способ укрепить иммунитет.