Покращує травлення і олужує організм: нутриціолог назвала простий натуральний напій

Простий напій, вода з лимоном і яблучним укусом, здатний поліпшити травлення, допомогти засвоєнню білків і жирів, стане союзником в боротьбі з патогенною флорою.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Діляра Лебедєва.
Я п'ю лимонну воду з крапелькою яблучного оцту (крапелька - це 1 ст. л.). Можливо, у багатьох виникає питання: "А для чого?". Ось про це я і хотіла сьогодні розповісти.
Лимонна кислота та оцтова кислота створюють додаткову кислотність в шлунку, а також стимулюють власну секрецію соляної кислоти і жовчі. Все це призводить до поліпшення травлення, особливо поліпшується засвоєння білків і жирів. А також допомагають боротися з патогенною флорою і усувати запори.
Але у кожної медалі є 2 сторони. Такий дует може не підійти людям з:
Тому спочатку потрібно полікуватися, а вже потім приступати. Хоча часом на тлі прийому у людей з печією, ця печія проходила, тому що була наслідком гіпоацидності.
Кислота може впливати на емаль зубів, тому рекомендую або розбавляти великою кількістю води, або після прополоскати рот звичайною водою. Ну або пити взагалі через трубочку.
Обмеження - тільки у вашому шлунку. У мене може виникнути дискомфорт, якщо я п'ю більше 2 разів на день. Тож пробуйте - і ясно стане по ходу справи.
Та хоч довічно! Я п'ю, коли згадую і коли є інгредієнти під рукою.
Краще пити теплу або навіть гарячу воду, як чай. Так шлунково-кишковий тракт швидше підготується до прийому їжі.
За 15-20 хвилин до їжі достатньо.
Увага: перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала простий спосіб зміцнити імунітет.