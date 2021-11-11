Покращує травлення і олужує організм: нутриціолог назвала простий натуральний напій

Я п'ю лимонну воду з крапелькою яблучного оцту (крапелька - це 1 ст. л.). Можливо, у багатьох виникає питання: "А для чого?". Ось про це я і хотіла сьогодні розповісти.

Лимонна кислота та оцтова кислота створюють додаткову кислотність в шлунку, а також стимулюють власну секрецію соляної кислоти і жовчі. Все це призводить до поліпшення травлення, особливо поліпшується засвоєння білків і жирів. А також допомагають боротися з патогенною флорою і усувати запори.

Яблучний оцет допомагає боротися з набряками на обличчі (фото: pexels.com)

Лимонна кислота хоч і є кислотою, але насправді надає олужувальну дію на рівні клітини (не крові!).⠀

Ще лимонна вода за рахунок цитрату може запобігати утворенню оксалатних каменів в нирках. Це найбільш ефективно при використанні разом з цитратом калію, тому я додаю і його в кількості 1 / 4 ч. л.

Крім цього, оцет позитивно впливає на чутливість до інсуліну, зменшує набряки, за рахунок цього може знизитися тиск, покращує колір і якість шкіри обличчя.

Але у кожної медалі є 2 сторони. Такий дует може не підійти людям з:

ерозіями і виразками шлунка і дванадцятипалої кишки, вираженим стравохідним рефлюксом і ГЕРХ, з непереносимістю гістаміну.

Тому спочатку потрібно полікуватися, а вже потім приступати. Хоча часом на тлі прийому у людей з печією, ця печія проходила, тому що була наслідком гіпоацидності.

Кислота може впливати на емаль зубів, тому рекомендую або розбавляти великою кількістю води, або після прополоскати рот звичайною водою. Ну або пити взагалі через трубочку.

У лимонну воду можна додати яблучного оцту (фото: pexels.com)

Скільки разів на день пити такий напій?

Обмеження - тільки у вашому шлунку. У мене може виникнути дискомфорт, якщо я п'ю більше 2 разів на день. Тож пробуйте - і ясно стане по ходу справи.

Скільки за часом пити?

Та хоч довічно! Я п'ю, коли згадую і коли є інгредієнти під рукою.

Яку воду використовувати?

Краще пити теплу або навіть гарячу воду, як чай. Так шлунково-кишковий тракт швидше підготується до прийому їжі.

За скільки до їжі пити?

За 15-20 хвилин до їжі достатньо.

Увага: перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.