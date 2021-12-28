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Улучшают пищеварение: врач назвала топ-10 продуктов для новогоднего стола (список)

Автор: Татьяна Турчаникова

Новогодние столы часто ломятся от разнообразия высококалорийных блюд, все апетитно и вкусно, но вот организм потом еще долго приходит в себя.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что она сама ставит на стол своим гостям – простой список полезных продуктов, с которым легко хорошо себя чувствовать!

"Используйте эти продукты в новогоднем меню – и ваш организм будет вам благодарен", – посоветовала врач.

Зелень и грибы (фото: pexels.com)

  • Мандарины

Природный антисептик. Богаты клетчаткой. Одним своим видом и ароматом улучшают настроение.

  • Свекла

Богата клетчаткой, минералами, органическими кислотами – яблочной, лимонной, винной, которые способствуют детоксикации алкоголя. Благоприятно влияет на состояние сосудов – делает их более эластичными, обеспечивая хороший ток крови. Не менее полезна свекольная ботва. Она, даже более чем корень, богата кальцием, магнием, вит А, С, В6.

  • Селедка

Содержание полезных жирных Омега 3 кислот в сельди такое же, как в семге и форели. Подавляет воспалительные процессы.

  • Корица

Активизирует обменные процессы, полезна для пищеварения. Отлично дополнит зимние напитки.

  • Домашний майонез

Если вы готовите майонез самостоятельно, в нем нет ничего вредного. Это отличный высокожировой продукт. В отличие от покупного, в котором сахар, консерванты и пр.

  • Ананас

Источник фермента бромелайна, который улучшает пищеварение и обладает противовоспалительным действием.

Эти продукты позаботятся о вашем хорошем самочувствии (фото: pexels.com)

  • Кокосовое молоко

Насыщено полезными элементами и жирами, которые благоприятно воздействуют на организм, нормализуют работу ЖКТ.

  • Холодец

Улучшает пищеварение, снижает тонкокишечную проницаемость и улучшает микробиом.

  • Зелень

Стимулирует пищеварение. Петрушка, укроп, руккола, стебли сельдерея, любая пророщенная микрозелень.

  • Грибы

Смело можно назвать одним из самых нутритивно плотных продуктов. Они содержат несколько типов клетчатки, в том числе ту, которую сложно получить из других продуктов. Поэтому представляют особую ценность для микробиоты.

Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год, гости будут в восторге.

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