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Уничтожает вирусы и бактерии: нутрициолог назвала лучший салат для очищения печени (рецепт)

Автор: Татьяна Турчаникова

После праздников вопрос чистки всего организма и печени становится особенно актуальным.

Нутрициолог Анна Гоголева посоветовала в своем блоге о здоровом питании в Instagram начать с очищения в домашних условиях: например, при помощи простого салата.

Какой салат приготовить (фото: pexels.com)

"Этот салат еще называют "Метелка". он очень полезен! О его целебных и очищающих свойствах для печени знали еще наши прабабушки.
Все - благодаря сочетанию ингредиентов", - рассказала Анна.

Салат "Метелка"

  • Очищает печень от грибков и токсинов,
  • способствует выбросу желчи и очищению желчного пузыря,
  • нормализует работу ЖКТ,
  • улучшает перистальтику кишечника,
  • убивает патогенные микроорганизмы, вирусы, бактерии, палочки,
  • благодаря растительным жирам и кислоте лимонного сока, мягко очищает протоки желчного пузыря,
  • улучшает цвет лица,
  • насыщает организм витаминами.

Ингредиенты:

  • Свекла -1 шт.,
  • лимонный сок,
  • мед - 1 ч. ложка,
  • сумах - 1 ч. ложка,
  • масло оливковое,
  • кедровое масло - 2 ст. ложки,
  • 3 зубчика чеснока,
  • черный перец по вкусу,
  • подсушенные грецкие орешки - 2 ст. ложки.

Рецепт:

  1. Сырую свеклу натереть на терке.
  2. Полить соком лимона и оливковым / кедровым маслом и дать постоять 10 минут. Этот поможет убрать невкусный сырой землистый привкус у свеклы!
  3. Добавить мед, специи и подсушенные орешки.
  4. Хорошо перемешать.

Раньше нутрициолог рассказала, как усилить иммунитет и венуть энергию после праздников.

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