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Знищує віруси і бактерії: Нутриціолог назвала кращий салат для очищення печінки (рецепт)

Автор: Тетяна Турчанікова

Після свят питання чистки всього організму і печінки стає особливо актуальним.

Нутриціолог Анна Гоголева порадила в своєму блозі про здорове харчування в Instagram почати з очищення в домашніх умовах: наприклад, за допомогою простого салату.

Який салат приготувати (фото: pexels.com)

"Цей салат дуже корисний! Про його цілющі і очищаючі властивості для печінки знали ще наші прабабусі. Все - завдяки поєднанню інгредієнтів", - розповіла Ганна.

Салат "Волоть"

  • Очищає печінку від грибків і токсинів,
  • сприяє викиду жовчі і очищенню жовчного міхура,
  • нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту,
  • покращує перистальтику кишечника,
  • вбиває патогенні мікроорганізми, віруси, бактерії, палички,
  • завдяки рослинним жирам і кислоті лимонного соку, м'яко очищає протоки жовчного міхура,
  • покращує колір обличчя,
  • насичує організм вітамінами.

Інгредієнт:

  • Буряк -1 шт.,
  • лимонний сік,
  • мед - 1 ч. ложка,
  • сумах - 1 ч. ложка,
  • олія оливкова,
  • кедрова олія-2 ст. ложки,
  • 3 зубчики часнику,
  • чорний перець за смаком,
  • підсушені волоські горішки - 2 ст. ложки.

Рецепт:

  1. Сирий буряк натерти на тертці.
  2. Полити соком лимона і оливковою / кедровим маслом і дати постояти 10 хвилин. Це допоможе прибрати несмачний сирий землистий присмак у буряка!
  3. Додати мед, спеції і підсушені горішки.
  4. Добре перемішати.

Раніше нутриціолог розповіла, як посилити імунітет і венуть енергію після свят.

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