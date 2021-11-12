Упор вовсе не на мясо: врач рассказала, как правильно сидеть на палеодиете

На этой диете упор - вовсе не на мясе (фото: pexels.com)

Представьте нашего предка на заре человечества, когда он жил в пещере, бегал за мамонтами и ел, что найдет. Тогда еще не было земледелия и скотоводства - и человек жил охотой и собирательством. Таким образом не сложно представить рацион того времени.

Что есть на палеодиете

Рыба, мясо, птица, морепродукты

Яйца

Овощи, травы, зелень

Грибы

Ягоды и фрукты

Семена и орехи

Как видите, здесь нет круп, хотя подразумевают, что дикий человек жевал зерновые, но хлеб из них не делал. Дикие виды зерновых употреблялись очень ограниченно, как семена, а не как мука.

Молока и молочных продуктов не было, но... в современной адаптации мы все же оставляем сливочное масло и масло гхи, а также редко - твердые сыры и еще реже творог.

Палеодиета - это не "что? есть только одно мясо?", здесь упор на овощи, орехи, семена, грибы, сезонные местные фрукты и ягоды, яйца и нормальное потребление животного белка (не менее 0,8 г/кг/сут), потому что мясо еще нужно было поймать - и не всегда это заканчивалось успехом.⠀

Хотя я сказала, что данного стиля питания можно придерживаться долго, но в нашем мире порой невозможно удержаться от соблазна, поэтому изредка побаловаться десертом и другой "запрещенкой", не возбраняется. Изредка, -это 1-2 раза в месяц.

Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Кому не подходит палеодиета

Такой тип питания подходит всем здоровым людям, которые хотят таковыми оставаться и впредь. Ограничения же касаются тех, кто имеет проблемы со здоровьем: общее истощение организма, субклиническая надпочечниковая недостаточность, тяжелые соматические состояния, дефицит массы тела. Человек не сможет жить без большого количества углеводов.

Проконсультируйтесь со своим врачом, подходит ли вам этот тип питания.