Успокоить нервную систему: нутрициолог дала ценную простую практику для снятия стресса

Стилист посоветовала, как снимать стресс

Нутрициолог Надя Андреева недавно посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.

А еще специалист по питанию напоминает: даже в 2020-м году можно сберечь свою нервную систему: главное - слышать себя и заботиться о своем здоровье.

"Практика для нервной системы. Очень важный пост, если чувствуете, что нервная система сейчас под дополнительной нагрузкой.

Сегодня мы разберем суперэффективную практику. Давайте начнем с того, что не весь стресс плохой.

Оптимальное количество стресса или eustress (от слова эйфория) на самом деле идет нам на пользу. Он помогает нашему организму оптимизировать свои ресурсы и попасть в состояние потока, высокой концентрации, и оптимизировать работу иммунной системы. Конечно, речь идет о небольших количествах оптимального стресса, не хронического.

Стресс - не всегда плохо (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Большинство из нас находятся сейчас в именно в хроническом стрессе, который негативно влияет на состояние здоровья, в том числе и на иммунную систему.

В течении дня очень важно, чтобы был баланс между работой симпатической и парасимпатической систем для того, чтобы организм успевал восстанавливаться и быть продуктивным.

Что можно сделать, когда вы чувствуете, что потеряли контроль, не можете сфокусироваться, и в голове крутятся куча мыслей. Невозможность концентрироваться на одной задаче - это как раз признак высокого непродуктивного стресса.

Панорамный взгляд

Это упражнение очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем мир и на то в каком состоянии находится наша нервная система.

Упражнение выглядит так:

Когда вы идете или стоите, глаза должны оставаться неподвижными (фокус не прыгает с предмета на предмет) и постарайтесь как будто бы расширить свой взор.

Охватите большее количество того, что перед вами, вместо того, чтобы сужать внимание на одном предмете. Замечательно, если это можно сделать на улице и постараться охватить полную картину того, что вас окружает.

Если вы обдумываете какой-то проект или строите планы на будущее, то это упражнение поможет увидеть картину целиком.

Если остаться в этом положении подольше, то можно задать себе такие вопросы: где я сейчас в своей жизни? Что происходит вокруг меня?

Более широкий взгляд поможет изменить перспективу восприятия нашей ситуации и поможет успокоиться", - рассказала специалистка.

Напомним, что не так давно мама двоих детей Надя Андреева посоветовала мамочкам новорожденных избегать образа супермамы: это может только навредить.