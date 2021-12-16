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Усталость и выпадение волос: нутрициолог назвала признаки анемии, которые многие игнорируют

Автор: Татьяна Турчаникова

Анемия - дефицит железа - встречаются на сегодняшний день так часто, что в симптомах, указывающих на это состояние, практически каждая может узнать себя.

Но большинство привыкли их игнорировать и винить себя в лени, заставляя работать еще усерднее.

Если заметили у себя нижеперечисленные признаки, важно как можно раньше приступить к лечению.

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram перечислила эти симптомы.

Признаки анемии, которые многие привыкли игнорировать

  • Усталость

Чувство постоянной усталости, не проходящей даже после длительного отдыха. А иногда и просыпаемся мы уже уставшие.

  • Бледность кожи и слизистых

Бледный цвет кожи и внутренней части нижнего века.

  • Одышка

Подъем даже на второй и третий этаж вызывает чувство нехватки воздуха.

  • Головокружение и головная боль

Причина развития этого симптома - в хронической гипоксии головного мозга.

  • Учащенное сердцебиение

Увеличение числа сердечных сокращений связано с тем, что сердце начинает работать с большей интенсивностью, чтобы компенсировать недостаток кислорода.

Это не усталость, это анемия (фото: pexels.com)

  • Сухость кожи, выпадение волос, ломкие ногти

Выпадают волосы? Первым делом проверь железо и ферритин! Причина этого - в ухудшении кровообращения и нарушении синтеза коллагена.

  • Также при анемии беспокоит тревожность, постоянно холодные руки и ноги, очень частые простудные заболевания.

Возможен ли дефицит железа при нормальном уровне гемоглобина? Однозначно - да, я сама столкнулась именно с такой формой анемии, симптомы были, как при тяжелом железодефиците.

В общем анализе крови его не видно! Поэтому бессмысленно диагностировать анемию без анализов на:

  1. Ферритин
  2. Железо
  3. Трансферин

Также существует еще две распространенные формы анемии:

  • В12 дефицитная анемия, вызванная недостатком витамина B12
  • Фолиеводефицитная, развивается из-за дефицита витамина В9 (фолиевая кислота)

Пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Причины железодефицитной анемии

  • Нерациональное питание, диета
  • Проблемы с ЖКТ (гастрит, нарушение желчеотделения и т.д.)
  • Обильная менструация
  • Беременность
  • Эндокринные нарушения
  • Интоксикации, отравления

Подбор формы железа и способа восполнения (таблетки, жидкая форма, капельницы) происходит только после сдачи анализов.

Если вы заподозрили у себя симптомы анемии, не стоит ждать и терять время. Обязательно нужно сдать анализы, чтобы начать лечение как можно скорее, не допустив глубокой гипоксии организма.

Не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, как омолодить организм на целых три года.

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