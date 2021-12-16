Усталость и выпадение волос: нутрициолог назвала признаки анемии, которые многие игнорируют

Анемия - дефицит железа - встречаются на сегодняшний день так часто, что в симптомах, указывающих на это состояние, практически каждая может узнать себя.
Но большинство привыкли их игнорировать и винить себя в лени, заставляя работать еще усерднее.
Если заметили у себя нижеперечисленные признаки, важно как можно раньше приступить к лечению.
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram перечислила эти симптомы.
Чувство постоянной усталости, не проходящей даже после длительного отдыха. А иногда и просыпаемся мы уже уставшие.
Бледный цвет кожи и внутренней части нижнего века.
Подъем даже на второй и третий этаж вызывает чувство нехватки воздуха.
Причина развития этого симптома - в хронической гипоксии головного мозга.
Увеличение числа сердечных сокращений связано с тем, что сердце начинает работать с большей интенсивностью, чтобы компенсировать недостаток кислорода.
Это не усталость, это анемия (фото: pexels.com)
Выпадают волосы? Первым делом проверь железо и ферритин! Причина этого - в ухудшении кровообращения и нарушении синтеза коллагена.
Возможен ли дефицит железа при нормальном уровне гемоглобина? Однозначно - да, я сама столкнулась именно с такой формой анемии, симптомы были, как при тяжелом железодефиците.
В общем анализе крови его не видно! Поэтому бессмысленно диагностировать анемию без анализов на:
Также существует еще две распространенные формы анемии:
Подбор формы железа и способа восполнения (таблетки, жидкая форма, капельницы) происходит только после сдачи анализов.
Если вы заподозрили у себя симптомы анемии, не стоит ждать и терять время. Обязательно нужно сдать анализы, чтобы начать лечение как можно скорее, не допустив глубокой гипоксии организма.
Не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.
Раньше нутрициолог рассказала, как омолодить организм на целых три года.