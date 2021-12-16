Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує

Анемія - дефіцит заліза - зустрічаються на сьогоднішній день так часто, що в симптомах, що вказують на цей стан, практично кожна може впізнати себе.

Але більшість звикли їх ігноруати та звинувачувати себе в ліні, змушуючи працювати ще старанніше.

Якщо помітили у себе нижчеперелічені ознаки, важливо якомога раніше приступити до лікування.