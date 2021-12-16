Втома і випадіння волосся: нутриціолог назвала ознаки анемії, які багато хто ігнорує

Анемія - дефіцит заліза - зустрічаються на сьогоднішній день так часто, що в симптомах, що вказують на цей стан, практично кожна може впізнати себе.
Але більшість звикли їх ігноруати та звинувачувати себе в ліні, змушуючи працювати ще старанніше.
Якщо помітили у себе нижчеперелічені ознаки, важливо якомога раніше приступити до лікування.
Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram перерахувала ці симптоми.
Відчуття постійної втоми, що не проходить навіть після тривалого відпочинку. А іноді і прокидаємося ми вже втомлені.
Блідий колір шкіри і внутрішньої частини нижньої повіки.
Підйом навіть на другий і третій поверх викликає відчуття нестачі повітря.
Причина розвитку цього симптому - в хронічній гіпоксії головного мозку.
Збільшення числа серцевих скорочень пов'язано з тим, що серце починає працювати з більшою інтенсивністю, щоб компенсувати недолік кисню.
Це не втома, це анемія (фото: pexels.com)
Випадає волосся? Насамперед перевір залізо і феритин! Причина цього - в погіршенні кровообігу і порушення синтезу колагену.
Чи можливий дефіцит заліза при нормальному рівні гемоглобіну? Однозначно - так, я сама зіткнулася саме з такою формою анемії, симптоми були, як при важкому залізодефіциті.
У загальному аналізі крові його не видно! Тому безглуздо діагностувати анемію без аналізів на:
Також існує ще дві поширені форми анемії:
Підбір форми заліза і способу заповнення (таблетки, рідка форма, крапельниці) відбувається тільки після здачі аналізів.
Якщо ви запідозрили у себе симптоми анемії, не варто чекати і втрачати час. Обов'язково потрібно здати аналізи, щоб почати лікування якомога швидше, не допустивши глибокої гіпоксії організму.
Не займайтеся самолікуванням, зверніться до лікаря.
Раніше нутриціолог розповіла, як омолодити організм на цілих три роки.