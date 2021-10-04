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Очень важен балланс! Нутрициолог раскрыла правду о полезных Омега 3,6 и 9

Автор: Ольвия Агаркова

Часто люди покупают добавку Омега 3-6-9 потому, что считают ее полезнее. По принципу - чем больше Омег, тем лучше. Но это не так!

Нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram утверждает: очень важен именно баланс всех Омег в организме.

Оптимальное соотношение Омега 3 и Омега 6 - 1:4. К сожалению, в рационе среднестатистического человека есть существенный перекос в сторону Омега 6, ее количество превышает нужное соотношение в десятки раз.

Избыток Омега 6 - это дополнительный провоспалительный фактор в организме. Клинически доказано, что избыток Омега 6 может привести к болезням сердца и сосудов, артритам и мигреням.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Одновременный прием Омега 3 и Омега 6 значительно ухудшает усвоение Омега 3, так как они конкурируют за одни и те же ферменты.

Омега 6 и 9 мы в достаточном количестве можем получать из продуктов питания. А вот Омега 3 из дикорастущей жирной рыбы - дефицит.

Омега 6 и Омега 9 легко усваиваются нашим организмом из продуктов: сырые орехи и семена тыквы, нерафинированные масла (подсолнечное, кукурузное, арахисовое, оливковое, кунжутное), чечевица, нут, яйца и субпродукты.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В качестве добавки в капсулах нужно принимать только Омега 3.

Если вам показан прием Омега 3 в капсулах, но есть такие симптомы, как "рыбная" отрыжка и тошнота, вам нужна кишечнорастворимая форма. Вы может видеть оболочки таблеток в продуктах вашей жизнедеятельности. Не пугайтесь! Это нормально.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко озвучила топ-9 правил похудения в осенний сезон и рассказала, на чем стоит сосредоточить внимание в холодное время года худеющим.

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