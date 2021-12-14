Важный список: нутрициолог рассказала, как не допустить обострения при псориазе

Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание аутоиммунной природы, генетически обусловленное, может поражать кожу, суставы в период обострения.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, чем обусловлена генетическая предрасположенность к нему.
1. Полиморфизмом генов иммуноглобулин-ответа.
2. Полиморфизмом генов, вовлеченных в поддержание барьерной функции кожи.
Чтобы не привести к обострению, важно минимизировать эти факторы, инфекции вылечить. Также могут привести к обострению беременность / роды.
1. Перейти на аутоиммунный протокол Сары Баллайнтайн (узнайте у своего врача).⠀
2. Восполнение базовых дефицитов: витамин Д, цинк, медь, витамины группы В, железо, витамин А, Е - отвечают за кожные покровы (после сдачи анализов).
3. Позаботиться о введении Омега-3 жирных кислот в рацион и их балансе 1,5-2 гр в день.⠀
4. Поддержать функцию надпочечников:
Не подойдет людям с сахарным диабетом и на стадии высокого кортизола.
5. Баланс иммунного ответа:
6. Поддержка детоксикации (обязательно):
Больше никакого стресса (фото: pexels.com)
1. Масло бораго (наружно).
2. Масло нима (наружно).
3. Биотин - 1000-1500 мг в день.
4. Цинк - 50-60 мг в сутки 1 месяц во время обострения, затем снижаем до 25 мг - помним о балансе с медью.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу и нутрициологу.
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