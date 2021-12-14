Важливий список: нутриціолог розповіла, як не допустити загострення при псоріазі

1. Поліморфізмом генів імуноглобулін-відповіді.

2. Поліморфізмом генів, залучених у підтримку бар'єрної функції шкіри.

Що може привести до загострень:

стрес

токсини

куріння

загострення хронічних захворювань

захворювання травної системи

неправильне харчування

паразити

вірусні інфекції

бактеріальні інфекції

Щоб не привести до загострення, важливо мінімізувати ці фактори, інфекції вилікувати. Також можуть привести до загострення вагітність / пологи.

Як підтримати здоров'я при псоріазі (фото: pexels.com)

Важливі принципи в підтримці здоров'я при псоріазі:

1. Перейти на аутоімунний протокол Сари Баллайнтайн (дізнайтеся у свого лікаря).⠀

2. Заповнення базових дефіцитів: вітамін Д, цинк, мідь, вітаміни групи В, залізо, вітамін А, Е - відповідають за шкірні покриви (після здачі аналізів).

3. Подбати про введення Омега-3 жирних кислот в раціон і їх балансі 1,5-2 гр в день.⠀

4. Підтримати функцію надниркових залоз:

лакриця (корінь солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг на добу 1-2 місяці.

Чи не підійде людям з цукровим діабетом і на стадії високого кортизолу.

Женьшень, родіола рожева (екстракт коренів).

Магній - 400-1200 мг на добу до 3 місяців.

Комплекси для відновлення надниркових залоз (органопрепарати).

5. Баланс імунної відповіді:

куркумін - 500 - 1500 мг на день,

ним (Neem),

селен, дозування - від 100 мг на добу,

про-, пре-, син-, метабіотики.

6. Підтримка детоксикації (обов'язково):

Nac - 400 - 2400 мг на день.

Таурин - 250 -1000 мг в день.

Гліцин - 1-6 мг в день.

Розторопша.

Кверцитин.

Більше ніякого стресу (фото: pexels.com)

Регенерація шкірних покривів:

1. Масло бораго (зовнішньо).

2. Масло німа (зовнішньо).

3. Біотин - 1000-1500 мг на день.

4. Цинк - 50-60 мг на добу 1 місяць під час загострення, потім знижуємо до 25 мг - пам'ятаємо про баланс з міддю.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і нутриціолога.