Важливий список: нутриціолог розповіла, як не допустити загострення при псоріазі

Псоріаз - це хронічне неінфекційне захворювання аутоімунної природи, генетично обумовлене, може вражати шкіру, суглоби в період загострення.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, чим обумовлена генетична схильність до захворювання.
1. Поліморфізмом генів імуноглобулін-відповіді.
2. Поліморфізмом генів, залучених у підтримку бар'єрної функції шкіри.
Щоб не привести до загострення, важливо мінімізувати ці фактори, інфекції вилікувати. Також можуть привести до загострення вагітність / пологи.
1. Перейти на аутоімунний протокол Сари Баллайнтайн (дізнайтеся у свого лікаря).⠀
2. Заповнення базових дефіцитів: вітамін Д, цинк, мідь, вітаміни групи В, залізо, вітамін А, Е - відповідають за шкірні покриви (після здачі аналізів).
3. Подбати про введення Омега-3 жирних кислот в раціон і їх балансі 1,5-2 гр в день.⠀
4. Підтримати функцію надниркових залоз:
Чи не підійде людям з цукровим діабетом і на стадії високого кортизолу.
5. Баланс імунної відповіді:
6. Підтримка детоксикації (обов'язково):
Більше ніякого стресу (фото: pexels.com)
1. Масло бораго (зовнішньо).
2. Масло німа (зовнішньо).
3. Біотин - 1000-1500 мг на день.
4. Цинк - 50-60 мг на добу 1 місяць під час загострення, потім знижуємо до 25 мг - пам'ятаємо про баланс з міддю.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і нутриціолога.
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