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Важливий список: нутриціолог розповіла, як не допустити загострення при псоріазі

Автор: Тетяна Турчанікова

Псоріаз - це хронічне неінфекційне захворювання аутоімунної природи, генетично обумовлене, може вражати шкіру, суглоби в період загострення.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, чим обумовлена генетична схильність до захворювання.

1. Поліморфізмом генів імуноглобулін-відповіді.

2. Поліморфізмом генів, залучених у підтримку бар'єрної функції шкіри.

Що може привести до загострень:

  • стрес
  • токсини
  • куріння
  • загострення хронічних захворювань
  • захворювання травної системи
  • неправильне харчування
  • паразити
  • вірусні інфекції
  • бактеріальні інфекції

Щоб не привести до загострення, важливо мінімізувати ці фактори, інфекції вилікувати. Також можуть привести до загострення вагітність / пологи.

Як підтримати здоров'я при псоріазі (фото: pexels.com)

Важливі принципи в підтримці здоров'я при псоріазі:

1. Перейти на аутоімунний протокол Сари Баллайнтайн (дізнайтеся у свого лікаря).⠀

2. Заповнення базових дефіцитів: вітамін Д, цинк, мідь, вітаміни групи В, залізо, вітамін А, Е - відповідають за шкірні покриви (після здачі аналізів).

3. Подбати про введення Омега-3 жирних кислот в раціон і їх балансі 1,5-2 гр в день.⠀

4. Підтримати функцію надниркових залоз:

  • лакриця (корінь солодки) - DGL 900 мг - 2400 мг на добу 1-2 місяці.

Чи не підійде людям з цукровим діабетом і на стадії високого кортизолу.

  • Женьшень, родіола рожева (екстракт коренів).
  • Магній - 400-1200 мг на добу до 3 місяців.
  • Комплекси для відновлення надниркових залоз (органопрепарати).

5. Баланс імунної відповіді:

  • куркумін - 500 - 1500 мг на день,
  • ним (Neem),
  • селен, дозування - від 100 мг на добу,
  • про-, пре-, син-, метабіотики.

6. Підтримка детоксикації (обов'язково):

  • Nac - 400 - 2400 мг на день.
  • Таурин - 250 -1000 мг в день.
  • Гліцин - 1-6 мг в день.
  • Розторопша.
  • Кверцитин.

Більше ніякого стресу (фото: pexels.com)

Регенерація шкірних покривів:

1. Масло бораго (зовнішньо).

2. Масло німа (зовнішньо).

3. Біотин - 1000-1500 мг на день.

4. Цинк - 50-60 мг на добу 1 місяць під час загострення, потім знижуємо до 25 мг - пам'ятаємо про баланс з міддю.

Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря і нутриціолога.

Раніше дієтолог розповіла, як ні в якому разі не можна скидати вагу.

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