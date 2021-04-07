Вечірній голод: що робити, щоб не погладшати

Коли начебто ввечері вся їжа замкнена в холодильнику, а дозволені калорії і прийоми їжі вичерпані, ваш живіт починає активно натякати, що пора б поїсти...Знайома ситуація?

Дієтолог Андрій Невський на своїй сторінці в Instagram розповів про причини вечірнього і нічного голоду і дав поради, як з ним впоратися і не набрати зайвого.

Причини вечірнього "жора":

Ви незбалансовано харчувалися протягом дня

Ви думаєте про балансі БЖУ протягом дня або хапаєте що під руку попадеться? Подбайте про себе заздалегідь. Напевно в обідню перерву ви ходите в одні і ті ж кафе, їдальні, ресторани. Можна сфотографувати меню і скласти свій збалансований обід в різних варіаціях. Ідеально брати їжу з дому — так ви точно будете впевнені в калорійності, складі і якості страви.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ви занадто давно їли в останній раз

Якщо ви вечеряєте в 18-19 годин, а лягайте спати опівночі, то не дивно, що хочете перед сном з'їсти слона. Останній прийом їжі повинен бути за 1-2 години до відходу в царство Морфея. Пограйте з часом вечері або заплануйте перекус перед сном. Якщо він буде в рамках дефіциту - на схудненні не позначиться. А як солодко спиться на ситий шлунок.

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Вам не вистачає позитивних емоцій

Якщо протягом дня сумували, засмучувалися і знову сумували, то бажання компенсувати цей стан їжею в кінці дня цілком зрозуміло. Тут все складніше. Заїдання емоцій — це психологічна проблема, з якою краще піти до фахівця. Самостійно ми можемо лише слідкувати за своїм станом і зв'язком емоцій з вечірнім жором. Або просто відволіктися чимось іншим, крім їжі. Хоча, звичайно, це не так просто.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вам не вистачає сну

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Про зв'язок сну і переїдання я писав окремий пост. Але якщо коротко: від недосипу скорочується кількість ГПП1 (глюкагоноподобного пептиду-1) — гормону, що пригнічує апетит. І апетит зростає.

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Ви занадто різко скоротили кількість калорій

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Тут все очевидно: організм в шоці і вимагає палива. Ніколи не впадайте в крайнощі, інакше крайність відгукнеться не тільки вечірнім жором.

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Що робити:

Плануйте свій раціон.

Не голодуйте.

Висипайтеся і радійте життю.

⠀І ніяких зривів і жорів не буде.