UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Витаминная бомба: диетолог рассказала, как правильно есть фрукты

Автор: Марина Настевич

Сейчас самый сезон вкусных и спелых фруктов. И, конечно, сезонные фрукты самые полезные. Фрукты - это витаминная бомба, они полны клетчатки, витаминов и минералов. А еще они сочные и вкусные на вкус!

Как же есть их с пользой для здоровья и фируры рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк в своем Instagram.

Фрукты помогают укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, очистить организм от шлаков и токсинов, укрепить стенки сосудов. Но в то же время они могут вызывать расстройство пищеварения, брожение и повышенную кислотность желудка.

Так давайте разберемся, как правильно есть фрукты, чтобы получать от них только пользу для здоровья.

Есть их надо только на пустой желудок! Тогда они дают море энергии и играют важную роль в детоксикации вашего организма.

Фрукты — это не десерт! Это отдельный приём пищи. Когда вы съели кусочек плода на пустой желудок, он оттуда напрямую идёт в кишечник и там отдает всю свою пользу и ценность. Процесс переваривания занимает всего 30-40 минут.


Иллюстративное фото (pexels.com)

А если место там уже занято другой пищей, то ему ничего не остается, как ждать своей очереди и попутно гнить, превращаясь в кислоту.

От контакта фрукта с другой едой, вся пища начинает портиться.

Есть их нужно умеренно. Переедание фруктов может грозить расстройством желудка и обострением гастрита или язвы.

Относитесь к себе с заботой и тогда ваш организм ответит вам тем же!

Раньше нутрициолог рассказала, почему не стоит худеть на одном беконе.

Читайте LITE в Google News
здоровое питаниедиетологфрукты