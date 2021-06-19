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Вітамінна бомба: дієтолог розповіла, як правильно їсти фрукти

Автор: Марина Настевич

Зараз самий сезон смачних і стиглих фруктів. І, звичайно, сезонні фрукти найкорисніші. Фрукти - це вітамінна бомба, вони повні клітковини, вітамінів і мінералів. А ще вони соковиті і смачні на смак!

Як же їсти їх з користю для здоров'я і фірури розповіла дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк у своєму Instagram.

Фрукти допомагають зміцнити імунітет, поліпшити обмін речовин, очистити організм від шлаків і токсинів, зміцнити стінки судин. Але в той же час вони можуть викликати розлад травлення, бродіння і підвищену кислотність шлунка.

Так давайте розберемося, як правильно їсти фрукти, щоб отримувати від них тільки користь для здоров'я.

Їсти їх треба тільки на порожній шлунок! Тоді вони дають море енергії і відіграють важливу роль в детоксикації вашого організму.

Фрукти - це не десерт! Це окремий прийом їжі. Коли ви з'їли шматочок плоду на порожній шлунок, він звідти безпосередньо йде в кишечник і там віддає всю свою користь і цінність. Процес перетравлення займає всього 30-40 хвилин.


Ілюстративне фото (pexels.com)

А якщо місце там вже зайнято іншою їжею, то йому нічого не залишається, як чекати своєї черги і попутно гнити, перетворюючись в кислоту.

Від контакту фрукта з іншою їжею, вся їжа починає псуватися.

Їсти їх потрібно помірно. Переїдання фруктів може загрожувати розладом шлунка і загостренням гастриту або виразки.

Ставтеся до себе з турботою і тоді ваш організм відповість вам тим же!

Раніше нутриціолог розповіла, чому не варто худнути на одному беконі.

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