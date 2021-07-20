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Витаминная бомба: рецепт суперполезного смузи для здоровья и красоты

Автор: Марина Настевич

Уже давно доказана незаменимая польза такой зелени, как петрушка. Ее листья, корень и семена содержат витаминный набор, который очень полезен для организма человека.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram появился рецепт вкусного и полезного смузи с петрушкой.

Петрушка — чемпион мира по количеству витамина С, "сделавшая" в этом первенстве все цитрусовые! В комплекте по традиции идут мощные омолаживающие свойства, невзрачная петрушка строго контролирует работу сальных желез.

Петрушка обладает целебными свойствами, поэтому со времен Древней Греции её применяли для лечения многих заболеваний.

Зелень налаживает секрецию половых гормонов, это помогает организму замедлить процессы старения.

Чтобы повысить иммунную систему и долго выглядеть молодо, эксперты рекомендуют пить напиток из микса зелени, фруктов и овощей.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Пучок петрушки.
  • 2-3 яблока.
  • 1 морковь.


Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы, употреблять через 1-2 часа после завтрака.

Пейте мощный смузи с витаминами ежедневно – усталость напиток снимет как рукой, иммунитет будет всегда в порядке, а здоровый внешний вид не перестанет радовать вас!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее нутрициолог назвала лучшие завтраки для здоровья и фигуры.

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