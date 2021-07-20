Вітамінна бомба: рецепт суперкорисного смузі для здоров'я і краси

Вже давно доведена незамінна користь такої зелені, як петрушка. Її листя, корінь і насіння містять вітамінний набір, який дуже корисний для організму людини.
На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram з'явився рецепт смачного і корисного смузі з петрушкою.
Петрушка - чемпіон світу за кількістю вітаміну С, "зробила" в цій першості всі цитрусові! У комплекті за традицією йдуть потужні омолоджуючі властивості, непоказна петрушка строго контролює роботу сальних залоз.
Петрушка має цілющі властивості, тому з часів Стародавньої Греції її застосовували для лікування багатьох захворювань.
Зелень налагоджує секрецію статевих гормонів, це допомагає організму уповільнити процеси старіння.
Щоб підвищити імунну систему і довго виглядати молодо, експерти рекомендують пити напій з міксу зелені, фруктів і овочів.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
⠀
Всі інгредієнти збити в блендері до однорідної маси, вживати через 1-2 години після сніданку.
⠀
Пийте потужний смузі з вітамінами щодня - втому напій зніме як рукою, імунітет буде завжди в порядку, а здоровий зовнішній вигляд не перестане радувати вас!
Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала найкращі сніданки для здоров'я і фігури.