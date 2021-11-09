Вкуснее картошки фри: нутрициолог дала рецепт полезного снека для всей семьи
Дети будут в восторге (фото: pexels.com)
Картофель фри - любимый многими, но не самый полезный перекус. А что если сделать его из… сельдерея? Полезность блюда возрастет в разы! И, самое главное, это так вкусно, что и взрослые, и дети просто пальчики оближут!
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт запеченного сельдерея, и пообещала, что получится покруче картошки фри!
Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Полезный снек запеченный сельдерей: рецепт
Ингредиенты
- 1/2 корня сельдерея
- 2 ст. л. масла гхи
- по 1 ч. л. орегано и чабрец
- соль - по вкусу
Приготовление
- Почистите и нарежьте ломтиками сельдерей, перемешайте с маслом и специями.
- На дно формы для запекания постелите пекарскую бумагу. Поставьте в духовку, разогретую до 180°С на 1 час.
- Периодически помешивайте, чтобы сельдерей не подгорел.
Пусть благостная еда придаст сил для добрых и смелых поступков!
Раньше нутрициолог открыла секрет, что стоит на пути к крепкому иммунитету.