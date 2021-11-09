Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родини
Діти будуть в захваті (фото: pexels.com)
Картопля фр - улюблений багатьма, але не найкорисніший перекус. А що якщо зробити його з... селери? Корисність страви зросте в рази! І, найголовніше, це так смачно, що і дорослі, і діти просто пальчики оближуть!
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала рецепт запеченої селери, і пообіцяла, що вийде крутіше за картоплю фрі!
Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Корисний снек запечена селера: рецепт
Інгредієнт
- 1/2 кореня селери
- 2 ст. л. масла дхі
- по 1 ч. л. орегано і чебрецю
- сіль - за смаком
Приготування
- Почистіть і наріжте скибочками селеру, перемішайте з маслом і спеціями.
- На дно форми для запікання постеліть пекарський папір. Поставте в духовку, розігріту до 180°С на 1 годину.
- Періодично помішуйте, щоб селера не підгоріла.
Нехай добра їжа додасть сил для добрих і сміливих вчинків!
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