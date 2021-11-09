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Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родини

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Вівторок 09 листопада 2021 10:09
Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родини Діти будуть в захваті (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Картопля фр - улюблений багатьма, але не найкорисніший перекус. А що якщо зробити його з... селери? Корисність страви зросте в рази! І, найголовніше, це так смачно, що і дорослі, і діти просто пальчики оближуть!

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала рецепт запеченої селери, і пообіцяла, що вийде крутіше за картоплю фрі!

Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родиниВероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Корисний снек запечена селера: рецепт

Інгредієнт

  • 1/2 кореня селери
  • 2 ст. л. масла дхі
  • по 1 ч. л. орегано і чебрецю
  • сіль - за смаком

Приготування

  1. Почистіть і наріжте скибочками селеру, перемішайте з маслом і спеціями.
  2. На дно форми для запікання постеліть пекарський папір. Поставте в духовку, розігріту до 180°С на 1 годину.
  3. Періодично помішуйте, щоб селера не підгоріла.

Нехай добра їжа додасть сил для добрих і сміливих вчинків!

Раніше нутриціолог відкрила секрет, що стоїть на шляху до міцного імунітету.

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