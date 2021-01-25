Вкуснее сладостей: топ-5 зимних фруктов, которые стоит включить в рацион

Зима - это не только о череде праздников, застольях, медленных передвижениях из-за стола к столу, звоне бокалов, вечном чувстве вины за каждый лишний съеденный кусок и «все, с завтрашнего дня беру себя в руки». Впрочем разные вредные круглогодичные сладости можно заменить на не менее вкусные. Но более полезные сезонные фрукты, списком которых поделилась диетолог Наталья Самойленко.

Зима по-своему прекрасна, и поэтому мы поможем превратить некие минусы в плюсы, а пирожные и сладости - в топ-5 полезных зимних фруктов. Вот полный список из Instagram эксперта:



Грейпфрут

Он не является продуктом с отрицательной калорийностью, но способствует похудению благодаря большому количеству воды и клетчатки, и связанному с этим насыщением.

Обьединяет в своем составе витамины С, А, группы В, цинк, медь и железо, которые все вместе способствуют роботе имунной системы.Кроме того, помогают поддерживать целостность кожи, что служит защитным барьером от инфекций.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Такие антиоксиданты, как бета-каротин, ликопин и флаванолы помогут предотвратить развитие некоторых хронических заболеваний, а лимонная кислота - уменьшить образование оксалатно-кальциевых камней в почках.



Гранат

Приносит уникальную пользу для здоровья благодаря двум антиоксидантам. Пуникалагины – сок и шкурка. В три раза больше активности, по сравнению с красным вином и зеленым чаем. Пуниновая кислота – масло косточек. Источник жирных кислот.



Хурма

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если Вам попалась терпкая сердцевина, то это из-за дубильных веществ, которые предают незрелым плодам сухой горький вкус. Фрукт богат такими веществами, как тиамин, рибофлавин, фолаты, магний и фосфор.

Одна хурма – это уже больше половины рекомендованного употребления жирорастворимого витамина. Наполнена мощными антиоксидантами, которые борются с оксидативным стрессом, и делают нас непобедимыми.

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)

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