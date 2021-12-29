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Смачно і без зайвих кіло: чек-ліст продуктів і страв для новорічного столу від дієтолога

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Середа 29 грудня 2021 11:47
Смачно і без зайвих кіло: чек-ліст продуктів і страв для новорічного столу від дієтолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

На які продукти варто звернути увагу під час новорічного застілля? Що покласти на тарілку без шкоди для фігури, зате з користю для смакових рецепторів?

Дієтолог Ольга Безугла дала в Instagram поради для тих, хто не хоче встати з-за столу із зайвими кіло.

1.Віддайте перевагу більш легкому білку: рибі, морепродуктам або птиці.

Смачно і без зайвих кіло: чек-ліст продуктів і страв для новорічного столу від дієтолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Побільше зелених салатів. Незважаючи на те, що в Новий рік зі словом салат асоціюється тільки олів'є і шуба, важливо пам'ятати, що клітковина – каталізатор травлення.

3.Ну а якщо все ж думки про олів'є і шубі не покидають Вас, то пропонуємо зробити їх більш "здоровими". Почнемо з олів'є: замість ковбаси -відварений язик, і замість картоплі - дайкон, а замість промислового майонезу - домашній.

4.Приправи, ароматні трави, спеції, часник, сіль, гірчиця - все це можна використовувати, щоб ваші страви були ароматними і більш корисними.

Смачно і без зайвих кіло: чек-ліст продуктів і страв для новорічного столу від дієтолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Корисні солодощі. Саме час побалувати себе корисними смаколиками, які можна приготувати самостійно.

6.На столі повинні бути присутніми "правильні жири": авокадо, ікра, оливки, тверді витримані сири по типу пармезану, сало і т. д. Присутність "правильних жирів" у вашому раціоні здатна зменшити всмоктування алкоголю

7.Пийте не солодкий алкоголь, брют, сухе вино, знову ж на зниження ваги 1-2 келиха, на кожен келих плюс дві склянки води, і ніякого головного болю.

Просто пам'ятайте про почуття міри, міняйте стереотипи, зробіть акцент не на їжу, а на атмосферу новорічного вечора.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розписала меню на 31 грудня, щоб не залишатися голодними і не набрати зайвого.

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