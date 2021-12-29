Смачно і без зайвих кіло: чек-ліст продуктів і страв для новорічного столу від дієтолога
На які продукти варто звернути увагу під час новорічного застілля? Що покласти на тарілку без шкоди для фігури, зате з користю для смакових рецепторів?
Дієтолог Ольга Безугла дала в Instagram поради для тих, хто не хоче встати з-за столу із зайвими кіло.
1.Віддайте перевагу більш легкому білку: рибі, морепродуктам або птиці.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Побільше зелених салатів. Незважаючи на те, що в Новий рік зі словом салат асоціюється тільки олів'є і шуба, важливо пам'ятати, що клітковина – каталізатор травлення.
⠀
3.Ну а якщо все ж думки про олів'є і шубі не покидають Вас, то пропонуємо зробити їх більш "здоровими". Почнемо з олів'є: замість ковбаси -відварений язик, і замість картоплі - дайкон, а замість промислового майонезу - домашній.
⠀
4.Приправи, ароматні трави, спеції, часник, сіль, гірчиця - все це можна використовувати, щоб ваші страви були ароматними і більш корисними.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5.Корисні солодощі. Саме час побалувати себе корисними смаколиками, які можна приготувати самостійно.
⠀
6.На столі повинні бути присутніми "правильні жири": авокадо, ікра, оливки, тверді витримані сири по типу пармезану, сало і т. д. Присутність "правильних жирів" у вашому раціоні здатна зменшити всмоктування алкоголю
⠀
7.Пийте не солодкий алкоголь, брют, сухе вино, знову ж на зниження ваги 1-2 келиха, на кожен келих плюс дві склянки води, і ніякого головного болю.
⠀
Просто пам'ятайте про почуття міри, міняйте стереотипи, зробіть акцент не на їжу, а на атмосферу новорічного вечора.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розписала меню на 31 грудня, щоб не залишатися голодними і не набрати зайвого.