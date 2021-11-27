Вкусно и полезно: нутрициолог поделилась простым рецептом для женского гормонального баланса
Самые простые продукты часто - самые полезные. Так, салат из зеленой чечевицы легко приготовить, он вкусный, а еще помогает наладить гормональный баланс у женщин.
Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она рассказала, что чечевица - один из лучших продуктов для женского гормонального баланса, потому что она содержит в себе фитоэстрогены типа «изофлавоны», которые необходимы для производства эстрогенов.
И нет. Это не значит, что мужчинам нельзя чечевицу. Им фитоэстрогены тоже нужны, и даже есть исследования, указывающие на то, что фитоэстрогены в состоянии предотвратить проблемы с простатой!
Чечевица (фото: pexels.com)
Салат из зеленой чечевицы: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 3-4 порции:
- 600 грамм отварной зеленой или черной чечевицы (или 2 стандартные банки консервированной чечевицы, воду из них надо слить),
- 100 грамм рукколы,
- 1 крупный авокадо,
- 2 красных болгарских перца,
- 1 средняя красная луковица,
- пучок кинзы или петрушки - по желанию.
Для соуса:
- 1 крупная долька чеснока,
- 2 ст. л. оливкового масла холодного отжима,
- 2 ст. л. белого бальзамического уксуса (или яблочного),
- соль и черный свежемолотый перец.
Что приготовить на ужин (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Выдавите чесночницей чеснок и добавьте к нему остальные ингредиенты для соуса.
- Хорошо перемешайте и дайте настояться, пока вы готовите остальной салат.
- Порежьте авокадо, перцы и лук (лук лучше нарезать тоненькими ломтиками, как на фото).
- Перемешайте рукколу, все овощи и чечевицу.
- Заправьте все это соусом, еще раз хорошо перемешайте и дайте постоять 5-10 минут.
- По желанию, перед подачей посыпьте салат мелко порезанной зеленью.
К слову, я в большинстве случаев использую именно консервированные бобовые (только если я не готовлю из них горячее блюдо). Я - за то, чтобы честно оценивать свои возможности: если нет времени отваривать с нуля чечевицу или другие бобовые, то мы ищем другие, более простые в исполнении решения.
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