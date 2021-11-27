Смачно і корисно: нутриціолог поділилася простим рецептом для жіночого гормонального балансу

Рецептом поділилася в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен. Вона розповіла, що сочевиця - один з кращих продуктів для жіночого гормонального балансу, тому що вона містить в собі фітоестрогени типу "ізофлавони", які необхідні для виробництва естрогенів.

І ні. Це не означає, що чоловікам не можна сочевицю. Їм фітоестрогени теж потрібні, і навіть є дослідження, які вказують на те, що фітоестрогени в змозі запобігти проблемам з простатою!

Сочевиця (фото: pexels.com)

Салат із зеленої сочевиці: покроковий рецепт

Інгредієнти на 3-4 порції:

600 грам відвареної зеленої або чорної сочевиці (або 2 стандартні банки консервованої сочевиці, воду з них треба злити),

100 грам руколи,

1 великий авокадо,

2 червоних болгарських перцю,

1 середня червона цибулина,

пучок кінзи або петрушки - за бажанням.

Для соусу:

1 велика часточка часнику,

2 ст. л. оливкової олії холодного віджиму,

2 ст. л. білого бальзамічного оцту (або яблучного),

сіль і чорний мелений перець.

Що приготувати на вечерю (фото: pexels.com)

Приготування:

Видавіть часничницею часник і додайте до нього інші інгредієнти для соусу. Добре перемішайте і дайте настоятися, поки ви готуєте решту салату. Поріжте авокадо, перець та цибулю (цибулю краще нарізати тоненькими скибочками, як на фото). Перемішайте рукколу, всі овочі і сочевицю. Заправте все це соусом, ще раз добре перемішайте і дайте постояти 5-10 хвилин. За бажанням, перед подачею посипте салат дрібно порізаною зеленню.

До слова, я в більшості випадків використовую саме консервовані бобові (тільки якщо я не готую з них гаряче блюдо). Я - за те, щоб чесно оцінювати свої можливості: якщо немає часу відварювати з нуля сочевицю або інші бобові, то ми шукаємо інші, більш прості у виконанні рішення.