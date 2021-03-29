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Смачно і корисно: топ-4 хитрощі від дієтолога, як приготувати ідеальний салат для зайнятих

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 08:37
Смачно і корисно: топ-4 хитрощі від дієтолога, як приготувати ідеальний салат для зайнятих Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Через пару тижнів почнеться активний сезон першої сезонної зелені і розмови "перейти на салатики, щоб схуднути!". Поговоримо, як це робити правильно – пропонує дієтолог Тетяна Лакуста.

На сторінці в Instagram вона озвучила топ-4 головні принципи приготування смачного і корисного базового салату на всі випадки.

Перший принцип ідеального салату - наповнити його всіма базовими смаками:

Кислий - лимонний сік. Вичавлюйте щедро на салат лайм або лимон - у присутності вітаміну С біодоступність мінералів з листової зелені стає набагато вище.

Солоний - крупинки йодованої солі або соєвий соус в заправці.

Солодкий - кукурудза, лохина, чорна смородина, чорниця. Жменя ягід доповнить смаком, а антоціани позитивно вплинуть на вашу пам'ять.

Смачно і корисно: топ-4 хитрощі від дієтолога, як приготувати ідеальний салат для зайнятих
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гострий - часникова-оливкову олію додаково до лимонного соку.
Приємний бонус - екстра корисні властивості часнику.

Умамі (м'ясний смак) - ситне доповнення у вигляді сиру, креветок, риби і відвареного м'яса птиці.

Другий принцип (для зайнятих) - готуйте раз на два дні. Ні, не потече і не стане млявим. Під кришку, без заправки в холодильник.

  • Основна хитрість - укладайте вниз те, що не мнеться, а на верх - зелень.
  • Друга хитрість - не ріжте мілко, ріжте все великими шматками.

Смачно і корисно: топ-4 хитрощі від дієтолога, як приготувати ідеальний салат для зайнятих

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третій принцип – різноманітність. Для основи вибирайте комбінацію з двох листових салатів - чим темніше, тим більше користі:

  • шпинат+кейл
  • мангольд+рукола

Четвертий принцип – аромат. Не забудьте про ароматну зелень: петрушка, кінза, базилік. У них багато ефірних олій, і ваша мікробіота кишечника цьому зрадіє.

П'ятий принцип – похрумтіти. Їсти однорідну м'яку масу не завжди приємно. Похрустимо - кисле яблуко, капуста, огірок, горішки.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про користь морепродуктів.

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