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Вкусно и празднично: диетолог поделилась рецептами новогодних десертов для худеющих

Автор: Ольвия Агаркова

На носу новогодние праздники, поэтому многие уже усиленно составляют меню и решают, что же поставить на стол. Особенно этот вопрос беспокоит худеющих, ведь разносолы – это огромный соблазн, но поесть вкусно, празднично и без лишних кило на талии – вполне посильная задача. Диетолог Ева Шишова предложила аппетитны и полезные, а главное малокалорийные десерты к Новому году.

Если хотите вкусно полакомиться сладеньким после приема основных блюд на праздниках и не набрать лишний вес, вот топ-3 рецепта пп-десертов.

Шоколадный пп-торт

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 102/9/3/10

Ингредиенты:

  • Отруби овсяные – 100 гр.
  • Отруби пшеничные – 3 ст.л.
  • Какао – 2 ч.л.
  • Мягкий творог – 180 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ряженка – 200 мл.
  • Ваниль, сахарозаменитель – по вкусу

Приготовление:
1.Овсяные и пшеничные отруби измельчаем, добавляем какао и разрыхлитель
2. В отдельной посуде смешиваем ряженку и яйцо, добавляем сахарозаменитель
3. Смешиваем с сухими ингредиентами
4.Приготавливаем начинку: творог растираем с ванилью и 1 ст.л. ряженки, добавляем сахарозаменитель
5.Форму застилаем бумагой для выпечки, выкладываем тесто, потом начинку и сверху опять тесто
6.Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут

Медовый чизкейк


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 106/10/9,5/16

Ингредиенты:

  • Творог обезжиренный – 200 гр.
  • Натуральный йогурт – 125 мл.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Яичные белки – 2 шт.
  • Желатин – 9 гр.
  • Лимонный сок – 75 гр.
  • Вода – 75 мл.


Приготовление:
1. Смешиваем лимонный сок с водой, добавляем желатин и замачиваем его в течение 5 минут
2. Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем
3. В миске взбиваем творог, натуральный йогурт и мед, вливаем смесь лимона с желатином
4. Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь
5. Выливаем творожную смесь в форму и ставим в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Можно предварительно сделать основу из сухофруктов и орехов

Творожный крем


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 гр: 92/9/0,5/13

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт – 100 гр.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Банан – 1 шт.
  • Творог мягкий – 200 гр.


Приготовление:
1.Банан ломаем на куски и отправляем в блендер вместе с йогуртом и творогом. Взбиваем на средней скорости
2.Добавляем ложку меда, продолжаем взбивать еще несколько минут
3.Должен получиться воздушный, густой крем. Готовый десерт раскладываем в бокалы и украшаем кусочками банана.

Кстати, диетолог Анна Белокоз рассказала, какие сладости выбрать для детей.

Напомним, что ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала десерт от похмелья.

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