Смачно і святково: дієтолог поділилася рецептами новорічних десертів для тих, хто худне

На носі новорічні свята, тому багато хто вже посилено складає меню та вирішує, що ж поставити на стіл. Особливо це питання турбує тих, хто худне, адже смаколики – це величезна спокуса, але поїсти смачно, святково і без зайвих кіло на талії – цілком посильне завдання. Дієтолог Єва Шишова запропонувала апетитні та корисні, а головне малокалорійні десерти до Нового року.

Якщо хочете смачно поласувати солоденьким після прийому основних страв на свята і не набрати зайву вагу, ось топ-3 рецепти пп десертів.

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Шоколадний пп-торт

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 102/9/3/10

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Інгредієнти:

Висівки вівсяні – 100 гр.

Висівки пшеничні – 3 ст. л.

Какао – 2 ч. л.

М'який сир – 180 гр.

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Ряжанка – 200 мл

Ваніль, цукрозамінник – за смаком

Приготування:

1.Вівсяні і пшеничні висівки подрібнюємо, додаємо какао і розпушувач

2. В окремому посуді змішуємо ряжанку і яйце, додаємо цукрозамінник

3. Змішуємо з сухими інгредієнтами

4.Готуємо начинку: сир розтираємо з ваніллю і 1 ст. л. ряжанки, додаємо цукрозамінник

5.Форму застеляємо папером для випічки викладаємо тісто, потім начинку і зверху знову тісто

6.Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин

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Медовий чізкейк



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 г: 106/10/9,5/16

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Інгредієнти:

Сир знежирений – 200 гр.

Натуральний йогурт – 125 мл

Мед – 3 ст. л.

Яєчні білки – 2 шт.

Желатин – 9 гр.

Лимонний сік – 75 гр.

Вода – 75 мл.

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Приготування:

1. Змішати лимонний сік з водою, додаємо желатин і замочуємо його протягом 5 хвилин

2. Потім цю суміш нагріваємо на повільному вогні, поки желатин не розчиниться, охолоджуємо

3. У мисці збиваємо сир, натуральний йогурт і мед, вливаємо суміш лимона з желатином

4. Яєчні білки збиваємо в піну, потім обережно вводимо в сирну суміш

5. Виливаємо сирну суміш у форму і ставимо в холодильник мінімум на 4 години або на ніч. Можна попередньо зробити основу з сухофруктів і горіхів

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Сирний крем



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)

КБЖУ на 100 гр: 92/9/0,5/13

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Інгредієнти:

Натуральний йогурт – 100 гр.

Мед – 1 ст. л.

Банан – 1 шт.

Сир м'який – 200 гр.

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Приготування:

1.Банан ламаємо на шматки і відправляємо в блендер разом з йогуртом і сиром. Збиваємо на середній швидкості

2.Додаємо ложку меду, продовжуємо збивати ще декілька хвилин

3.Повинен вийти повітряний, густий крем. Готовий десерт розкладаємо в келихи і прикрашаємо шматочками банана.

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