Смачно і святково: дієтолог поділилася рецептами новорічних десертів для тих, хто худне

На носі новорічні свята, тому багато хто вже посилено складає меню та вирішує, що ж поставити на стіл. Особливо це питання турбує тих, хто худне, адже смаколики – це величезна спокуса, але поїсти смачно, святково і без зайвих кіло на талії – цілком посильне завдання. Дієтолог Єва Шишова запропонувала апетитні та корисні, а головне малокалорійні десерти до Нового року.
Якщо хочете смачно поласувати солоденьким після прийому основних страв на свята і не набрати зайву вагу, ось топ-3 рецепти пп десертів.
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Шоколадний пп-торт
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)
КБЖУ на 100 г: 102/9/3/10
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Інгредієнти:
Приготування:
1.Вівсяні і пшеничні висівки подрібнюємо, додаємо какао і розпушувач
2. В окремому посуді змішуємо ряжанку і яйце, додаємо цукрозамінник
3. Змішуємо з сухими інгредієнтами
4.Готуємо начинку: сир розтираємо з ваніллю і 1 ст. л. ряжанки, додаємо цукрозамінник
5.Форму застеляємо папером для випічки викладаємо тісто, потім начинку і зверху знову тісто
6.Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин
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Медовий чізкейк
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)
КБЖУ на 100 г: 106/10/9,5/16
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Інгредієнти:
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Приготування:
1. Змішати лимонний сік з водою, додаємо желатин і замочуємо його протягом 5 хвилин
2. Потім цю суміш нагріваємо на повільному вогні, поки желатин не розчиниться, охолоджуємо
3. У мисці збиваємо сир, натуральний йогурт і мед, вливаємо суміш лимона з желатином
4. Яєчні білки збиваємо в піну, потім обережно вводимо в сирну суміш
5. Виливаємо сирну суміш у форму і ставимо в холодильник мінімум на 4 години або на ніч. Можна попередньо зробити основу з сухофруктів і горіхів
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Сирний крем
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_prof)
КБЖУ на 100 гр: 92/9/0,5/13
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Інгредієнти:
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Приготування:
1.Банан ламаємо на шматки і відправляємо в блендер разом з йогуртом і сиром. Збиваємо на середній швидкості
2.Додаємо ложку меду, продовжуємо збивати ще декілька хвилин
3.Повинен вийти повітряний, густий крем. Готовий десерт розкладаємо в келихи і прикрашаємо шматочками банана.
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