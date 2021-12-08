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Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців

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Середа 08 грудня 2021 11:01
Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі друзі люблять соковиті стейки, а ви вегетаріанець - та не можете скласти їм компанію? Або, може, ви чекаєте в гості хлопця-вегана і думаєте, чим би таким смачним його здивувати?

Вихід простий: приготувати вегетаріанський стейк на всю компанію! Смачно, корисно і незвично, а готується дуже легко.

Рецептом поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанцівЗ капусти можна приготувати навіть стейк! (фото: pexels.com)

Покроковий рецепт: вегетаріанські стейки

  1. Молоду капусту невеликого розміру розрізаємо навпіл. Можна кільцями шириною 2 см (кільцями навіть краще).
  2. Обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін разом з часником (2 зубчики), цибулею шалот (1 шт.), гілочкою чебрецю.
  3. Солимо, перчимо з двох сторін.
  4. Після відправляємо капусту в розігріту духовку. Запікаємо при 180° 25-30 хвилин.

Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанцівСоус (фото: pexels.com)

5. В цей час готуємо соус:

  • Горіхи макадамі - 20 гр
  • Волоський горіх - 20 гр
  • Кедровий горіх - 20 гр
  • Кешью - 20 гр
  • Сік лимона - 10 гр
  • Хмелі-сунелі - 1 / 2 ст. ложка
  • Кінза - дві гілочки
  • Олія оливкова - 3 ст. ложки
  • Часник - 2 зубчики

6. Все пробити в блендері до однорідної маси.

7. Перемішати отриману масу з готовим хумусом 150 гр (можна з гострим, за бажанням).

Також можна робити стейки без обсмажування. Але тоді потрібен інший соус, щоб обмазати капусту перед запіканням в духовці. Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, якої шкоди може завдати здоров'ю риба з супермаркету.

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