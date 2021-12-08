Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців
Всі друзі люблять соковиті стейки, а ви вегетаріанець - та не можете скласти їм компанію? Або, може, ви чекаєте в гості хлопця-вегана і думаєте, чим би таким смачним його здивувати?
Вихід простий: приготувати вегетаріанський стейк на всю компанію! Смачно, корисно і незвично, а готується дуже легко.
Рецептом поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
З капусти можна приготувати навіть стейк! (фото: pexels.com)
Покроковий рецепт: вегетаріанські стейки
- Молоду капусту невеликого розміру розрізаємо навпіл. Можна кільцями шириною 2 см (кільцями навіть краще).
- Обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін разом з часником (2 зубчики), цибулею шалот (1 шт.), гілочкою чебрецю.
- Солимо, перчимо з двох сторін.
- Після відправляємо капусту в розігріту духовку. Запікаємо при 180° 25-30 хвилин.
Соус (фото: pexels.com)
5. В цей час готуємо соус:
- Горіхи макадамі - 20 гр
- Волоський горіх - 20 гр
- Кедровий горіх - 20 гр
- Кешью - 20 гр
- Сік лимона - 10 гр
- Хмелі-сунелі - 1 / 2 ст. ложка
- Кінза - дві гілочки
- Олія оливкова - 3 ст. ложки
- Часник - 2 зубчики
6. Все пробити в блендері до однорідної маси.
7. Перемішати отриману масу з готовим хумусом 150 гр (можна з гострим, за бажанням).
Також можна робити стейки без обсмажування. Але тоді потрібен інший соус, щоб обмазати капусту перед запіканням в духовці. Приємного апетиту!
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