Вкусно, сытно, полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для всей семьи

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно, полезно и сытно?
Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram поделилась подборкой своих полезных завтраков.
Ингредиенты можно менять по своему усмотрению, но главное - баланс и сочетание продуктов. А еще – время завтрака! Есть нужно через 30-40 минут после пробуждения.
Утром не стоит употреблять те продукты, которые вызывают скачок гормонов: кортизола, гормона стресса, и инсулина. Поэтому важно не пить кофе и крепкий чай натощак - лучше стакан теплой воды, можно с лимоном и медом, если у вас нет противопоказаний.
Также не стоит нагружать поджелудочную железу, поэтому исключению подлежат: мучное, сладости, жареное, кисломолочное, выпечка, особенно – сдобная.
1. Каши из жмыхов и семян орехов.
Например,
2. Просто орехи с сухофруктами - можно! А можно дополнить печеной тыквой или яблоком с ореховой крошкой и изюмом, например! Это просто вкуснотища!
Что лучше всего есть на завтрак (фото: pexels.com)
3. Смузи из орехов, семян и жмыхов.⠀
Жмых отличается от орехов степенью жирности, ведь получается он в процессе отжима масел из семян или орехов (в жмыхе остаётся около 30 % масла).
Жмыхи сохраняют все полезные свойства как масел, так и клетчатки. Они быстро и правильно насыщают организм, стимулируют работу мозга, улучшают обмен веществ.
К тому же, полезных свойств не хватит листа А4 перечислить.
4. Любите яйца? Тогда допустимы отварные или омлет с авокадо, легким салатом или листовой зеленью.
5. Завтрак с фруктами и ягодами обязательно рекомендую дополнять сложными углеводами, например, кашей или белком.
Я, например, обожаю кедровую кашу с печеными или свежими яблочками, либо сухофруктами: изюм, финик, курага.
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