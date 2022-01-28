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Вкусно, сытно, полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для всей семьи

Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно, полезно и сытно?

Нутрициолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram поделилась подборкой своих полезных завтраков.

Ингредиенты можно менять по своему усмотрению, но главное - баланс и сочетание продуктов. А еще – время завтрака! Есть нужно через 30-40 минут после пробуждения.

Утром не стоит употреблять те продукты, которые вызывают скачок гормонов: кортизола, гормона стресса, и инсулина. Поэтому важно не пить кофе и крепкий чай натощак - лучше стакан теплой воды, можно с лимоном и медом, если у вас нет противопоказаний.

Также не стоит нагружать поджелудочную железу, поэтому исключению подлежат: мучное, сладости, жареное, кисломолочное, выпечка, особенно – сдобная.

Варианты полезных завтраков⠀

1. Каши из жмыхов и семян орехов.

Например,

  • Кедровый,
  • Миндальный,
  • Тыквенный,
  • Льняной с сухофруктами, ягодами или фруктами на ваш вкус.

2. Просто орехи с сухофруктами - можно! А можно дополнить печеной тыквой или яблоком с ореховой крошкой и изюмом, например! Это просто вкуснотища!

Что лучше всего есть на завтрак (фото: pexels.com)

3. Смузи из орехов, семян и жмыхов.⠀

Жмых отличается от орехов степенью жирности, ведь получается он в процессе отжима масел из семян или орехов (в жмыхе остаётся около 30 % масла).

Жмыхи сохраняют все полезные свойства как масел, так и клетчатки. Они быстро и правильно насыщают организм, стимулируют работу мозга, улучшают обмен веществ.

К тому же, полезных свойств не хватит листа А4 перечислить.

4. Любите яйца? Тогда допустимы отварные или омлет с авокадо, легким салатом или листовой зеленью.

5. Завтрак с фруктами и ягодами обязательно рекомендую дополнять сложными углеводами, например, кашей или белком.

Я, например, обожаю кедровую кашу с печеными или свежими яблочками, либо сухофруктами: изюм, финик, курага.

Раньше нутрициолог рассказала, как усилить иммунитет и вернуть энергию.

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