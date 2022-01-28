Смачно, ситно, корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для всієї родини

Інгредієнти можна міняти на свій розсуд, але головне - баланс і поєднання продуктів. А ще - час сніданку! Їсти потрібно через 30-40 хвилин після пробудження.

Вранці не варто вживати ті продукти, які викликають стрибок гормонів: кортизолу, гормону стресу, і інсуліну. Тому важливо не пити каву і міцний чай натщесерце - краще склянку теплої води, можна з лимоном і медом, якщо у вас немає протипоказань.

Також не варто навантажувати підшлункову залозу, тому виключення підлягають: борошняне, солодощі, смажене, кисломолочне, випічка, особливо – здобна.

Варіанти корисних сніданків⠀

1. Каші з макухи і насіння горіхів.

Наприклад,

Кедровий,

Мигдальний,

Гарбузовий,

Лляний із сухофруктами, ягодами або фруктами на ваш смак.

2. Просто горіхи з сухофруктами - можна! А можна доповнити печеним гарбузом або яблуко з горіховою крихтою і родзинками, наприклад! Це просто смакота!

Що найкраще їсти на сніданок (фото: pexels.com)

3. Смузі з горіхів, насіння і макуха.⠀

Макуха відрізняється від горіхів ступенем жирності, адже виходить він в процесі віджиму масел з насіння або горіхів (в макусі залишається близько 30% масла).

Макухи зберігають всі корисні властивості як масел, так і клітковини. Вони швидко і правильно насичують організм, стимулюють роботу мозку, покращують обмін речовин.

До того ж, корисних властивостей не вистачить листа А4 перерахувати.

4. Любите яйця? Тоді допустимі відварні або омлет з авокадо, легким салатом або листовою зеленню.

5. Сніданок з фруктами і ягодами обов'язково рекомендую доповнювати складними вуглеводами, наприклад, кашею або білком.

Я, наприклад, обожнюю кедрову кашу з печеними або свіжими яблучками, або сухофруктами: родзинки, фінік, курага.