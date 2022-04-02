Вкусные фучки: старинный рецепт простого и полезного украинского блюда

Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)

Фучки, по сути, напоминают котлетки с квашеной капустой.

"Вы, наверное, никогда этого не пробовали, поэтому самое время сделать что-то новое и узнать больше об украинской кухне", - комментирует Наталья.

Ингредиенты

Для приготовления блюда вам понадобятся ингредиенты, которые, скорее всего, есть на кухне у каждого:

1 стакан муки

1/2 чайной ложки сахара

1/3 чайной ложки пищевой соды

соль, черный перец и тмин по вкусу

3 больших яйца

250 мл молока

1 крупная измельченная луковица

1 стакан квашеной капусты

Приготовление

Все, что вам нужно сделать, это смешать все ингредиенты в миске, а затем обжарить сформированные котлетки (оладушки) с обеих сторон до румяности на сковороде на среднем огне.

Важно! Не забудьте отжать квашеную капусту и порезать меленько перед тем, как добавить ее в миску.

Если же ваша смесь слишком водянистая, вы можете добавить еще немного муки, а если наоборот - слишком густая - добавьте больше молока.

Фучки можно есть со сметаной, грибным соусом или украинским сыром - брынзой. Подойдет также фета.