Смачнезні фучки: старовинний рецепт простої і корисної української страви

Фучки (фото: instagram.com/nataliya_mashika)

Фучки, по суті, нагадують котлетки з квашеною капустою.

"Ви, мабуть, ніколи цього не пробували, тож саме час зробити щось нове та дізнатися більше про українську кухню", - коментує Наталія.

Інгредієнти

Для приготування фучків вам знадобляться інгредієнти, які, швидше за все, є на кухні у кожного:

1 склянка борошна

1/2 чайної ложки цукру

1/3 чайної ложки харчової соди

сіль, чорний перець і кмин за смаком

3 великих яйця

250 мл молока

1 велика подрібнена цибулина

1 склянка квашеної капусти

Приготування

Все, що вам потрібно зробити, це змішати всі інгредієнти в мисці, а потім обсмажити сформовані котлетки з обох сторін до рум’яності на сковороді на середньому вогні.

Важливо! Не забудьте віджати квашену капусту і порізати дрібненько перед тим, як додати її в миску.

Якщо ж ваша суміш занадто водяниста, ви можете додати ще трохи борошна, а якщо навпаки - занадто густа - додайте більше молока.

Фучки можна їсти зі сметаною, грибним соусом або українським сиром - бринзою. Підійде також фета.